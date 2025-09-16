حصاد الأسواق (06.11.2024)
في الجزء الأول من اليوم، نشهد رد فعل قوي نسبيًا في الأسواق على ما يبدو الآن انتصارًا شبه مؤكد للجمهوريين. علاوة على ذلك، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية،...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
مع ورود نتائج الانتخابات الأمريكية، بدأ شيء واحد يتضح، وهو أن أداء دونالد ترامب يتفوق على أداء عام 2020 بنسبة 3%، كما أنه يؤدي بشكل أفضل من المتوقع في...
اعتبارًا من الساعة 11:30 مساءً بالتوقيت الشرقي (4:30 صباحً بتوقيت غرينتش)، أغلقت صناديق الاقتراع في معظم أنحاء الولايات المتحدة، على الرغم من أن التصويت...
أعلن وزير خارجية ولاية بنسلفانيا آل شميت أن مقاطعة كامبريا تجري إعادة فرز يدوي للأصوات التي لم يكن من الممكن مسحها ضوئيًا في وقت سابق اليوم بسبب عطل في...
أظهرت الأسواق المالية رد فعل سريع على نتائج الانتخابات الأمريكية المبكرة، حيث ارتفع الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ مع انخفاض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة...
تشهد عملة البيتكوين مكاسب كبيرة مع زيادة فرص دونالد ترامب في الفوز بالانتخابات الرئاسية. بعد تأمين ولايات رئيسية بما في ذلك تكساس (+40 صوتًا انتخابيًا)...
وفقًا لبيانات وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الرسمية، يتقدم ترامب بـ 177 صوتًا مقابل 99، ومع ذلك لم يتم إعلان نتيجة أي من الولايات المتأرجحة حتى الآن. انتصارات...
حقق دونالد ترامب تقدمًا مبكرًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، حيث حصل على 95 صوتًا انتخابيًا مقابل 35 لكامالا هاريس حتى الساعة 1 صباحًا بتوقيت...
قد تستغرق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بين كامالا هاريس ودونالد ترامب أيامًا أو حتى أسابيع لتحديد الفائز. قد تؤدي نتائج الاقتراع المتقاربة...
مع استمرار التصويت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، من المتوقع ظهور النتائج المهمة الأولى من حيث الأصوات الانتخابية حوالي الساعة 4:00 صباحًا. دعونا نفحص...
المؤشرات الأمريكية في طريقها لإنهاء اليوم على ارتفاع كبير. حيث تكتسب مؤشرات US500 وUS100 وUS2000 ما بين 1.00-1.15%، مدفوعة باحتمالية متزايدة لفوز المرشح...
ارتفعت أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (DJT.US) بنسبة 17% اليوم، مدفوعة بالمراهنات المضاربية في يوم الانتخابات الأمريكية. كانت أسهم مجموعة ترامب...
حققت شركة Palantir Technologies (PLTR.US) مكاسب تصل إلى 23%، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد نتائج الربع الثالث القوية التي فاقت التوقعات. وساهم الأداء...
مؤشرات الأسهم الأميركية ترتفع عند افتتاح الجلسة شركات التكنولوجيا تقود الارتفاعات الدولار ينخفض 0.25% العائدات على السندات الأميركية تشهد أيضاً...
تم إصدار بيانات ISM للخدمات الأمريكية في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير انخفاض المؤشر الرئيسي. مؤشر ISM غير التصنيعي...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة: مؤشر مديري...
انخفضت أسهم فيراري (RACE.IT)، شركة صناعة السيارات الرياضية ومقرها مارانيلو بإيطاليا، بنحو 5% اليوم، على الرغم من أن التقرير ربع السنوي كان قوياً للغاية....
صدرت بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: السابق: -70.80, المتوقع: -83.30, الفعلي: -84.40 التصدير: السابق: 271.80,...
الأسواق غير مؤكدة قبل الانتخابات الأمريكية دي إتش إل تعلن عن نتائج مخيبة للآمال سالزجيتر تكسب أكثر من 33٪ بعد أنباء عن استحواذ محتمل تشير...
