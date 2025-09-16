ارتفاع سعر عملة Dogecoin بنسبة 8% قبل الانتخابات الأمريكية 📈
دوجكوين، أشهر ما يسمى بـ memecoin، والمرتبط بإيلون ماسك (ودونالد ترامب)، حقق مكاسب اليوم بأكثر من 8% قبل نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ويتوقع المضاربون...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
كان المزاج خلال الجلسة الآسيوية متفائلاً، ويرتبط إلى حد كبير بالمكاسب في سوق الأسهم الصينية. ارتفع مؤشر هانغ سنغ بنحو 1.5٪ اليوم، وارتفعت CHN.cash بالفعل...
على الرغم من البيانات الأفضل من الصين، والتي تميل إلى دعم المشاعر في قطاع السلع الفاخرة الأوروبي (الذي تضرر بسبب ضعف المستهلكين الصينيين)، فإن أسهم هوغو...
من المقرر أن تنطلق الإنتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم , نتوقع تقلبات محتملة في العديد من الأسواق العالمية بما في ذلك US100 وUS30 وGOLD وEUR/USD كن...
أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تراجع بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي في صافي دخل الربع الثالث من العام 2024، مع تواصل خفض الإنتاج وأسعار النفط وقالت المجموعة...
مؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة النهائي (أكتوبر): 51.8 مقابل 51.7 المتوقع و51.7 سابقًا مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة...
فتحت الأسواق في أوروبا على ارتفاع بعد جلسة ناجحة في آسيا، حيث حققت المؤشرات الصينية مكاسب. عقود المؤشرات الأمريكية تكتسب قليلاً. المستثمرون ينتظرون...
النفط: قررت أوبك+ تأجيل إعادة الإنتاج إلى السوق. في السابق، كان من المقرر أن تستعيد أوبك+ 180 ألف برميل يوميًا من أكتوبر، ثم نقلتها إلى...
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة الأمس على انخفاض طفيف؛ حيث خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 نحو 0.4% على خلفية حالة عدم اليقين التي تجتاح...
قبل يوم الانتخابات، كانت المشاعر في وول ستريت مختلطة إلى حد ما. أظهر مؤشر راسل 2000 قوة وحقق مكاسب بنسبة 0.77%، في حين قضى داو جونز الجلسة في اللون...
التحول الكبير في محفظة بوفيت قد يشير إلى مخاوف أوسع نطاقًا في السوق. واصلت شركة بيركشاير هاثاواي خفض حيازاتها في شركة أبل بشكل كبير في الربع الثالث،...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - السلع المعمرة لشهر سبتمبر (البيانات النهائية): السلع المعمرة باستثناء النقل: الفعلي 0.5%...
أعلنت «اللولو» (لولو للتجزئة القابضة)، عن زيادة حجم الطرح العام الأولي إلى 30% من أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ارتفع حجم الطرح...
افتتحت وول ستريت على انخفاض يوم الاثنين. أضيفت شركة إنفيديا إلى مؤشر داو جونز الصناعي ارتفعت أسهم شركة فايكنج ثيرابيوتكس بعد الإعلان عن نتائج مذهلة...
عام 2024 هو عام البيتكوين، واهتمام المستثمرين بأكبر العملات المشفرة آخذ في الارتفاع مرة أخرى، مع ارتفاع السعر. في الربيع، "بلغت" البيتكوين أعلى...
LVMH: فرصة شراء رغم تدهور الأساسيات قبل أسبوعين، وجدت شركات الرفاهية الفرنسية نفسها في مرمى شهية المستثمرين مع قرع الجرس للإعلان عن موسم الأرباح الذي...
ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف في وقت مبكر من اليوم. من بين أكبر الرابحين البنوك وقطاعات الطاقة والوقود، فضلاً عن الملابس والسلع الفاخرة. ارتفع...
08:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشركة HCOB إسبانيا:...
منذ الذروة في 29 أكتوبر عند 73600 دولار أمريكي، خسر البيتكوين بالفعل 6.60٪، ومن تداولات يوم الجمعة وحتى نهاية الأسبوع، انخفض السعر من 71400 دولار أمريكي...
أرجأت أوبك+ زيادة إنتاج النفط. ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 2% في بداية الأسبوع، قبيل الانتخابات الأمريكية وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي....
