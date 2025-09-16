التقويم الاقتصادي: حدثان سيهزان الأسواق العالمية هذا الأسبوع 📌
هذا الأسبوع، سوف يركز اهتمام الأسواق العالمية على حدثين رئيسيين ففي الليلة من الثلاثاء إلى الأربعاء، سنتعرف على من سيكون الرئيس الجديد للولايات المتحدة....
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
المزيد
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
المزيد
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
المزيد
هذا الأسبوع، سوف يركز اهتمام الأسواق العالمية على حدثين رئيسيين ففي الليلة من الثلاثاء إلى الأربعاء، سنتعرف على من سيكون الرئيس الجديد للولايات المتحدة....
تستمر الجلسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل معتدل. حيث تكتسب المؤشرات الصينية ما بين 0.30-0.60%، ويرتفع مؤشر SG20cash السنغافوري بنسبة 0.30%، ويتداول...
كيف كان أداء الذهب هذا العام وما التوقعات لبقية العام كيف ستؤثر الانتخابات على أسعار الذهب؟ هل يعتبر الذهب باهظ الثمن؟ ما هي...
المؤشرات تكتسب مكاسب، وتتعافى جزئيًا من خسائر الأمس مؤشر الدولار الأمريكي يرتفع، ويكسب 0.20٪ عوائد سندات الخزانة الأمريكية ترتفع أيضًا تقلبات...
كيف كان أداء الذهب هذا العام وما التوقعات لبقية العام كيف ستؤثر الانتخابات على أسعار الذهب؟ هل يعتبر الذهب باهظ الثمن؟ ما...
02:45 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي S&P في الولايات...
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الكندي الفعلي 51.1 (التوقعات -، السابق 50.4) كان رد فعل السوق بعد إصدار البيانات محدودًا، حيث انخفض زوج العملات USDCAD...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف لشهر أكتوبر: الوظائف غير الزراعية: الفعلية 12 ألف؛ التوقعات 106...
أرباح شركة شيفرون الربح المعدل للسهم: 2.51 دولار (تقدير: 2.40 دولار) الإيرادات والدخل الآخر: 50.67 مليار دولار (تقدير: 49.34 مليار دولار) أرباح...
النفط يربح 0.80% ويعود فوق 71 دولارا للبرميل، ليصل إلى 71.10 دولارا. أسعار النفط ترتفع على الرغم من عمليات البيع في الأسهم الأميركية بعد تقارير تفيد بأن...
تحسنت المعنويات في السوق الأوروبية اليوم بشكل طفيف؛ حيث بدأت المؤشرات في التعافي بعد عمليات البيع المكثفة التي شهدتها أمس. ارتفع مؤشر DE40 الألماني...
10:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي S&P Global/CIPS في المملكة...
سجلت المؤشرات الأمريكية يومًا آخر من عمليات البيع الحادة أمس. ويبدو أن المحفز للانخفاضات هو مزيج من التقارير الفصلية من شركات التكنولوجيا الكبرى وعدم اليقين...
اليوم مليء بالتقارير الاقتصادية الكلية الهامة. سيركز المستثمرون في المقام الأول على تقرير سوق العمل في الولايات المتحدة - NFP. ومع ذلك، بعد بيانات سوق...
تشهد مؤشرات منطقة المحيط الهادئ وآسيا جلسة مختلطة ولا تتبع الانخفاضات الواضحة التي شهدتها المؤشرات الأمريكية الرئيسية أمس. حيث تكتسب المؤشرات الصينية...
في يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، أعلنت شركة Apple عن نتائج الربع الرابع من السنة المالية، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا للإيرادات في الربع الثالث من سبتمبر بلغ...
أصدرت أمازون للتو تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2024. وتوقع المحللون مبيعات صافية بقيمة 157.29 مليار دولار، وأرباح للسهم الواحد بقيمة 1.16 دولار، وإيرادات...
انخفضت أسواق الأسهم الأمريكية بعد أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى مع انخفاض مؤشر US100 بنسبة 1.98٪ وانخفاض مؤشر US500 بنسبة 1.42٪ وانخفاض مؤشر US2000...
لقد بدأ موسم الأرباح لشركات التكنولوجيا العملاقة على قدم وساق، لكن التقلبات الحالية في أسهم القطاع تتناقض بشكل حاد مع الحماس الأولي الذي دفع سهم تسلا وتوقعات...
مع استعداد شركة أبل للإعلان عن أرباح الربع الرابع المالي بعد إغلاق السوق في 31 أكتوبر 2024، تتجه كل الأنظار إلى أداء عملاق التكنولوجيا وسط ديناميكيات السوق...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم