مؤشر US100 ينخفض بنسبة 1.3% 📉
انخفض مؤشر US100 بشكل حاد، حيث انخفض بنسبة 1.3% بعد ردود أفعال متباينة على أرباح Microsoft وMeta، على الرغم من أن كلتا الشركتين تجاوزتا توقعات النتائج...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
انخفض مؤشر US100 بشكل حاد، حيث انخفض بنسبة 1.3% بعد ردود أفعال متباينة على أرباح Microsoft وMeta، على الرغم من أن كلتا الشركتين تجاوزتا توقعات النتائج...
افتتحت وول ستريت على انخفاض يوم الخميس. هبطت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 5٪ بعد الإبلاغ عن إيرادات الربع الثالث بقيمة 65.6 مليار دولار، متجاوزة التوقعات...
جاءت طلبات البطالة الأمريكية 216 ألفًا مقابل 230 ألفًا متوقعة و227 ألفًا سابقًا، وتم تعديلها إلى 242 ألفًا جاءت طلبات البطالة المستمرة 1.862 مليونًا...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التضخم لشهر سبتمبر: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي: الفعلي 0.2% على أساس شهري؛ المتوقع 0.2%...
معنويات السوق الأوروبية ضعيفة بشكل ملحوظ اليوم؛ قطاع التكنولوجيا الأمريكي يخسر بعد تقارير من ميتا ومايكروسوفت، حيث خسرت أسهم كلتا الشركتين ما يقرب من...
بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في هونج كونج في الربع الثالث 1.8% على أساس سنوي مقابل 3.1% متوقعة و3.2% في الربع الثاني من عام 2024. وانخفض الناتج المحلي...
جاءت ديناميكية مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو (لمحة سريعة لشهر أكتوبر) بنسبة 2% على أساس سنوي مقابل 1.9% متوقعة و1.7% سابقًا بلغ مؤشر أسعار...
فشلت النتائج الرائعة من Alphabet وMicrosoft وMeta Platforms في تحسين المشاعر في سوق الأسهم الأمريكية، والتي بدأت تتعرض لضغوط بسبب قوة الدولار الأمريكي...
المؤشرات الأوروبية تسجل انخفاضات بعد ضعف المعنويات خلال الجلسة الآسيوية وانخفاضات في سوق الأسهم الأمريكية تقويم كلي خفيف في أوروبا؛ بيانات التضخم...
أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.25٪ وبما يتماشى مع توقعات الأسواق؛ وكان القرار بالإجماع. ومع ذلك، انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين...
سجلت مبيعات التجزئة في ألمانيا (أكتوبر) نموًا بنسبة 3.8% على أساس سنوي مقابل توقعات بنمو 1.2% و2.1% سابقًا (1.2% على أساس شهري مقابل توقعات بنمو -0.6%...
على الرغم من التقارير القوية جدًا من Microsoft وMeta Platforms، خسرت عقود مؤشر الولايات المتحدة في تداولات ما بعد ساعات العمل وأغلقت جلسة الأمس منخفضة؛...
العقود الآجلة على مؤشر ناسداك 100 (US100) تفقد 1.1% اليوم بعد إصدارات أرباح مهمة للغاية من شركات Magnificent 7 ذات القيمة السوقية الكبيرة، مايكروسوفت (MSFT.US)...
تستمر المؤشرات في تعميق خسائرها منذ بداية الجلسة وفي وقت نشر هذا التقرير، انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.35% إلى 5866 نقطة، وانخفض مؤشر US100 بنسبة 0.70%...
استمتع الذهب بأحد أفضل أعوامه على الإطلاق، حيث ارتفعت الأسعار منذ بداية العام. ويمكن أن يُعزى هذا الارتفاع إلى التحول في معنويات البنوك المركزية، وتصاعد...
ارتفعت أسهم Reddit بنسبة 45% بعد تقرير أرباح قوي للربع الثالث، مدفوعًا بزيادة في الإيرادات بنسبة 68% على أساس سنوي إلى 348.4 مليون دولار، متجاوزة توقعات...
03:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: مخزونات النفط الخام: الفعلية -0.515 مليون؛ المتوقعة...
المؤشرات تفتح مستقرة باستثناء مؤشر US2000. يمحو زوج EUR/USD الخسائر بعد صدور تقرير ADP ويحقق مكاسب الآن. يتراجع سهم Super Micro Computer (SMC.US)...
03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مبيعات المساكن المعلقة لشهر سبتمبر: القيمة الفعلية 7.4% على أساس شهري؛ التوقعات 1.9% على أساس شهري؛...
تشهد المؤشرات الأوروبية تراجعاً في أعقاب صدور نتائج مخيبة للآمال من شركات أوروبية، بما في ذلك فولكس فاجن. وتواجه أسواق الأسهم الأوروبية، وخاصة يورو ستوكس...
