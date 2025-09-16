٤:٣٤ م

عاجل: طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة أقل من المتوقع

جاءت طلبات البطالة الأمريكية 216 ألفًا مقابل 230 ألفًا متوقعة و227 ألفًا سابقًا، وتم تعديلها إلى 242 ألفًا جاءت طلبات البطالة المستمرة 1.862 مليونًا...