عاجل: انخفاض أسهم SMCI بنسبة 30٪ بعد استقالة EY من دور التدقيق، مشيرة إلى مخاوف الحوكمة
القضايا الرئيسية في استقالة EY: ظهرت مخاوف الحوكمة والسيطرة في يوليو 2024، مما أدى إلى مراجعة اللجنة الخاصة مع الشركات الخارجية فقدت...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
مؤشر أسعار المستهلك السنوي الأولي الفعلي 2.4% (توقعات 2.1%، السابق 1.8%) مؤشر أسعار المستهلك السنوي الأولي الفعلي 2% (توقعات 1.8%، السابق 1.6%) يحاول...
تقدم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ربع السنوي الفعلي بنسبة 2.8% (توقعات 2.9%، السابق 3%) تقدم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الأمريكية...
أشارت مصادر أوبك+ إلى أن أوبك+ قد تؤجل زيادة إنتاج النفط المخطط لها، والمقررة في ديسمبر 2024، لمدة شهر أو أكثر. النفط يتفاعل مع ارتفاع الأسعار. العقود...
نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على أساس ربع سنوي بنسبة 2.8% (توقعات 2.9%، السابق 3%) واصل الدولار الأمريكي مكاسبه عقب صدور تقرير الناتج...
تغير التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية ADP: 233 ألفًا (التوقعات: 110.5 ألفًا، السابق: 143 ألفًا، المعدل: 159 ألفًا) أشار...
أصدرت شركة كاتربيلر (CAT.US) تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2024 اليوم قبل افتتاح السوق. انخفضت أسهم الشركة بنسبة 6.3٪ في تداولات ما قبل السوق حيث جاءت...
مع إصدارات أرباح أمس من شركات مثل Alphabet (GOOGL.US)، وAdvanced Micro Devices (AMD.US)، وتقارير من Microsoft (MSFT.US) وMeta Platforms (META.US) القادمة...
في تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2024، استعرضت شركة ألفابت تأثير استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، والتي تدفع عائدات رائعة، وخاصة في الحوسبة السحابية...
نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث (أولي) في منطقة اليورو (سنويًا): النتيجة: 0.9% التوقعات: 0.8% السابق: 0.6% نمو الناتج...
البيانات الإحصائية لمنطقة اليورو : معدل النمو: ارتفع معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث. مقارنة...
يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم قراءات حاسمة للناتج المحلي الإجمالي من الاقتصادات الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة، إلى جانب بيان التوقعات الخريفية للمملكة...
انخفضت الأسواق الآسيوية في الغالب وسط الحذر بشأن البيانات الاقتصادية القادمة وعدم اليقين بشأن الانتخابات. ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بأكثر من 0.5٪...
واجهت شركة ألفابت (GOOGL.US) تحديًا صعبًا للغاية نظرًا للتوقعات العالية التي وضعها السوق. ومع ذلك، تمكنت الشركة من الإبلاغ عن نتائج قوية للربع الثالث،...
تشهد مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة متباينة اليوم، لكن قطاع التكنولوجيا يحقق مكاسب، بدعم من أسهم شركات البرمجيات وأشباه الموصلات. وينتظر السوق نتائج AMD...
انخفضت أسهم PayPal (PYPL.US) بنسبة 3.5٪ اليوم على الرغم من أرباح السهم التي كانت أفضل من المتوقع ونمو الإيرادات بنسبة 6٪ على أساس سنوي، وهو ما جاء متوافقًا...
ارتفعت أسهم شركة فايزر (PFE.US) بنحو 3.6% في التعاملات المبكرة اليوم بعد أن عززت شركة الأدوية إيراداتها وراجعت توقعات أرباحها السنوية للسهم بالزيادة، مشيرة...
تركز هذا الأسبوع على النتائج الفصلية لشركات التكنولوجيا الكبرى. وعلى وجه الخصوص، سينصب اهتمام المستثمرين على ما يسمى "Mag-7"، والتي تشمل: أمازون،...
ارتفعت أسعار الذهب والفضة نحو مستويات مرتفعة جديدة، وسط توقعات متزايدة بظهور أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية والانتخابات الرئاسية بعد أسبوع واحد فقط....
شهدت جلسة اليوم افتتاح سوق الأسهم الأمريكية بمعنويات إيجابية في الغالب، على الرغم من الانخفاضات الكبيرة بين العديد من الشركات الكبرى التي أعلنت عن نتائجها...
