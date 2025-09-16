٤:١٩ م

عاجل: ارتفاع الدولار الأمريكي بعد بيانات ADP القوية

تغير التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية ADP: 233 ألفًا (التوقعات: 110.5 ألفًا، السابق: 143 ألفًا، المعدل: 159 ألفًا) أشار...