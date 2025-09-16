عاجل: بيانات فرص العمل في الولايات المتحدة أقل من المتوقع
جاءت بيانات فرص العمل في الولايات المتحدة الأمريكية JOLTS عند 7.443 مليون مقابل 8 ملايين متوقعة و8.040 مليون سابقًا ضعف الدولار الأمريكي بعد بيانات...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
سجل مؤشر أسعار المساكن في الولايات المتحدة 0.3% على أساس شهري مقابل 0.1% متوقعة و0.1% سابقًا (4.2% على أساس سنوي مقابل 4.5% سابقًا) سجل مؤشر كيس/شيلر...
خسرت أسهم ماكدونالدز (MCD.US) أكثر من 3.5% بعد نتائج الربع الثالث، حيث هبطت إلى 286 دولارًا، لتهبط إلى ما دون أدنى مستوياتها المحلية الناجمة عن أنباء عن...
مؤشر داكس يعود إلى منطقة أعلى مستوياته التاريخية أسهم أديداس ولوفتهانزا وHSBC تتفاعل مع بيانات الأرباح الوضع العام للسوق: حققت...
تراجعت قيمة عملة CHN.cash عن خسائرها، حيث ارتفعت بأكثر من 2% بعد أنباء تفيد بأن بكين قد تفكر في حزمة تحفيز مالي ضخمة بقيمة 1.4 تريليون دولار (10 تريليون...
النفط: استجاب النفط بانخفاض حاد للهجوم الإسرائيلي على البنية التحتية العسكرية الإيرانية. كان الهجوم محدود النطاق ولم يؤثر على البنية التحتية...
إحصائيات السوق الرئيسية: بلغت حصة التداول المفتوحة في العقود الآجلة لعملة البيتكوين على بورصة شيكاغو التجارية مستوى قياسيًا بلغ 171.939...
يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم مزيجًا من بيانات معنويات المستهلك المهمة وأرقام الميزان التجاري واتصالات البنك المركزي، مع التركيز بشكل خاص على مناخ المستهلك...
الناتج المحلي الإجمالي السويدي على أساس سنوي (الربع الثالث): -0.1% مقابل 0.5% متوقعة و0% سابقًا الناتج المحلي الإجمالي السويدي على أساس شهري (الربع...
سجلت الأسواق الآسيوية أداءً متباينًا، حيث تفوقت الأسهم اليابانية على المؤشرات الأخرى، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 ومؤشر توبكس بنسبة 1% و0.9% على التوالي....
أسواق الأسهم الأمريكية تظهر قوتها مع ارتفاع مؤشر US2000 (+1.11%)، في حين تظهر المؤشرات الأكبر أداءً مختلطًا مع انخفاض مؤشر US500 قليلاً (-0.03%) وانخفاض...
لقد وضعت تقارير يوم الجمعة عن تحقيق من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية يستهدف Tether، مصدر أكبر عملة مستقرة USDT، ضغطًا مؤقتًا للغاية على Bitcoin، الذي...
يواصل الغاز الطبيعي انخفاضاته القوية (-6.9٪ اليوم، مع انخفاض العقود الآجلة بنحو 8٪ مع تسليم نوفمبر عند 2.360 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية وديسمبر...
كان صباح يوم السبت متوتراً بلا شك في الشرق الأوسط عندما ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير بغارة جوية ومع ذلك، امتنعت إسرائيل عن استهداف البنية...
03:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر دالاس للأعمال الصناعية لشهر أكتوبر: القراءة الفعلية -3.0 مقابل التوقعات؛ - 9.2؛ القراءة...
افتتحت وول ستريت على تباين في الأداء يوم الاثنين. شهدت أسهم شركات الطاقة انخفاضات كبيرة يوم الاثنين، مما زاد من التوترات في الشرق الأوسط،...
مؤشر داكس في مزاج متباين في بداية الأسبوع صناعة السيارات تحت ضغط فولكس فاجن وبورش انخفاض أسهم فيليبس بنسبة 16% بعد إصدار النتائج الفصلية الوضع...
تشهد أسهم شركة Borr Drilling (BORR.US) انخفاضات متعمقة عقب إصدار توقعات أرباحها للربع الثالث من عام 2024. حيث تخسر أسهم الشركة -6% قبل بدء السوق، مما يعني...
ارتفع مؤشر نيكي الياباني (JP225) بنسبة 2.9% بينما خسر الين الياباني 0.26% مقابل الدولار بعد أن خسر الائتلاف الحاكم في اليابان أغلبيته لأول مرة منذ 15 عامًا....
العقود الآجلة تشير إلى افتتاح أعلى في جلسة النقد الأوروبية اليوم يتجه انتباه المستثمرين إلى النفط الخام والين الياباني والمؤشرات الصينية عدد البيانات...
