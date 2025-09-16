النفط.. خام غرب تكساس الوسيط ينخفض 4% وسط مخاوف من انخفاض إمدادات الخام
استهدفت الهجمات الإسرائيلية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع منشآت عسكرية فقط، وتجنبت منشآت النفط، وبالتالي حافظت على العمليات النفطية الإيرانية وقللت...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
بدأنا أسبوعًا جديدًا من التداول في الأسواق المالية. تشير العقود الآجلة حاليًا إلى افتتاح أعلى في أوروبا والولايات المتحدة بعد عطلة نهاية الأسبوع. تضيف...
كانت معنويات السوق خلال الجلسة الأوروبية متباينة. فقد ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.2% على الرغم من النتائج الضعيفة لشركة مرسيدس بنز. وتجاوز مؤشر مناخ الأعمال...
الأسبوع القادم سيكون مكثفًا جدًا من حيث الإصدارات الاقتصادية الكلية. سيتلقى المستثمرون بيانات عن سوق العمل في الولايات المتحدة وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي....
ارتفعت أسهم شركة Deckers Outdoor Corp (DECK.US) في البداية بنسبة 13% (الآن +11.30%) بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح قوية في الربع الثاني من السنة المالية،...
لم تحصل شركة الأزياء القابضة Tapestry (TPR.US)، التي تمتلك علامات تجارية مثل Coach New York وKate Spade New York وStuart Weitzman، على موافقة لشراء Capri...
شركات التكنولوجيا تقود المكاسب مؤشر الدولار يظهر تغيرًا طفيفًا انخفاض عائدات السندات الأمريكية يجلب نهاية الأسبوع في وول ستريت تحسنًا في المشاعر....
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 2.7%, المتوقع:2.9%, الفعلي: %2.7 توقعات التضخم لمدة 5 سنوات...
خسرت أسهم شركة الأجهزة المنزلية السويدية إلكترولوكس (ELUXB.SE) اليوم ما يقرب من 16٪ بعد أن أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 235 مليون كرونة سويدية للربع...
جاءت مبيعات التجزئة الكندية لشهر سبتمبر بنسبة 0.4% على أساس شهري مقابل 0.5% على أساس شهري متوقع و0.9% سابقًا جاءت مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة -0.7%...
صدرت بيانات طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: طلبيات السلع المعمرة: السابق: 0.0%, المتوقع: -1.1%, الفعلي: % -0.8 طلبيات السلع...
انخفضت أسهم شركة فاليو الفرنسية لإنتاج قطع غيار السيارات (FR.FR) بنسبة 10٪ حيث قلصت الشركة توقعات الإيرادات لعام 2024. تتوقع فاليو الآن 21.3 مليار يورو،...
مؤشر داكس في مزاج متباين في نهاية الأسبوع نتائج مرسيدس بنز في الخلفية الوضع العام للسوق: جلسة الجمعة في أسواق الأسهم الأوروبية تجلب مشاعر...
كشفت «مجموعة الإمارات» و«مطارات دبي» عن نتائج دراسة قياس الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، والتي أعدتها شركة «أكسفورد...
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر تحسنا ملحوظا في أوضاعها المالية خلال السنوات القادمة، مما يعكس جهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة التي...
تقترب الانتخابات اليابانية، وهو ما قد يزيد من تقلبات الين والأسهم اليابانية، حيث من المقرر أن يخسر الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم أغلبيته في مجلس النواب...
مؤشر مناخ الأعمال الألماني الصادر عن معهد IFO في أكتوبر: 86.5 (تقدير 85.6؛ السابق 85.4) - التقييم الحالي الصادر عن معهد IFO: 85.7 (تقدير 84.4؛ السابق...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح منخفض في آخر جلسة نقدية في أوروبا هذا الأسبوع اليوم على التقويم: طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ومبيعات التجزئة...
قد أسفرت جلسة الأمس في وول ستريت عن مكاسب لمعظم مؤشرات الأسهم. فقد أنهى مؤشر ناسداك الجلسة بارتفاع 0.76%، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز...
الأسواق الأمريكية تظهر مرونة مع ارتفاع مؤشر US100 (ناسداك) الذي يعتمد على التكنولوجيا بنسبة +0.47%، في حين تظل المؤشرات الأصغر مثل US2000 وUS500 إيجابية...
