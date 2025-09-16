مؤشر US100 يحاول التعافي بعد أرباح Tesla
يُظهر مؤشر ناسداك 100 علامات التعافي بعد تقرير أرباح الربع الثالث الأفضل من المتوقع لشركة تسلا، والذي يمثل بداية واعدة لموسم الأرباح الحاسم لشركات التكنولوجيا...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 80 مليار قدم مكعب الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق التوقعات عند 65 مليار قدم مكعب وأعلى من 76 مليار قدم مكعب في السابق....
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي استقرار النفط بالرغم من ارتفاع المخزونات نتائج جيدة من TESLA ارتفاع الذهب مع اقتراب الرد الإسرائيلي...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 3:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق ارتفاع في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة: مؤشر مديري...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع يوم الخميس. أعلنت شركة Spirit Airlines Inc. عن تمديد اتفاقية معالجة بطاقات الائتمان مع جمعية البنوك الوطنية الأمريكية. أحيت...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 242, المتوقع: 243, الفعلي: 227 المطالبات المستمرة:...
حذرت الأمم المتحدة من أن النزاع في لبنان قد يفاقم من تردي اقتصاد البلاد الذي أنهكته أزمة مستمرة منذ سنوات، وتوقعت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة...
فقد مؤشر US500 زخمه الصعودي في منطقة القمم التاريخية الأخيرة انحرف التقييم الحالي للسوق الأمريكية عن تقديرات الأرباح من قبل الشركات المحلية لقد...
مؤشر داكس يوقف الزخم المتراجع نتائج هيرميس وبايرسدورف وميشلان في الخلفية الوضع العام للسوق: حققت جلسة الخميس في أسواق...
ارتفعت أسهم شركة Lam Research (LAM.US) المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات ومعداتها، وشركة UPS (UPS.US)، أكبر شركة لوجستية في الولايات المتحدة، بنحو 6% اليوم...
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، تسجيل الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 7.5% في شهر أغسطس الماضي إلى نحو 27.5...
تستمر الأسواق في كسر مستوياتها التاريخية المرتفعة، في وقت بدأت فيه البنوك المركزية برامج خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية مما كان متوقعًا قبل بضعة أسابيع...
سجل مؤشر مديري المشتريات الفوري المركب في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر 51.7 مقابل 52.5 المتوقعة و52.6 سابقًا سجل مؤشر مديري المشتريات الفوري للخدمات...
ارتفعت أسعار البلاديوم بأكثر من 6% اليوم، بعد أن طلبت الولايات المتحدة من حلفائها في مجموعة السبع النظر في فرض عقوبات على البلاديوم والتيتانيوم الروسيين....
أغلق مؤشر US100 أمس على خسارة 1.60%، على الرغم من أن الانخفاضات قد تقلصت جزئيًا بحلول نهاية الجلسة. كان البيع مدفوعًا بشركات التكنولوجيا والاستهلاك. وشملت...
08:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، فرنسا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر: مؤشر مديري المشتريات للخدمات من HCOB فرنسا: الفعلي 48.3؛ المتوقع...
يتضمن التقويم الاقتصادي الكلي اليوم العديد من الإدخالات المثيرة للاهتمام. سيتعرف المستثمرون في المقام الأول على تقارير مؤشر مديري المشتريات الأولية...
سجلت مؤشرات منطقة آسيا والمحيط الهادئ انخفاضات، مما أدى إلى تمديد موجة البيع القوية في سوق الأسهم الأمريكية. وقد شهدت المؤشرات الصينية أكبر الخسائر،...
أعلنت شركة تسلا (TSLA.US) اليوم عن تقرير أرباح الربع الثالث. جاءت المبيعات أقل قليلاً من المتوقع، ومع ذلك جاءت الأرباح والتدفقات النقدية الحرة أعلى مما...
