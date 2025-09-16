١٢:١٥ م

البلاديوم يرتفع بنسبة 6% مع دراسة مجموعة السبع فرض عقوبات على روسيا 📈

ارتفعت أسعار البلاديوم بأكثر من 6% اليوم، بعد أن طلبت الولايات المتحدة من حلفائها في مجموعة السبع النظر في فرض عقوبات على البلاديوم والتيتانيوم الروسيين....