أكبر انخفاض يومي فيTapestry هذا العام 💡
انخفضت أسهم شركة تابستري (TPR.US)، الشركة القابضة الأمريكية الشهيرة، المالكة لعلامات تجارية فاخرة، بنسبة تقارب 13% قبل افتتاح التداول في وول ستريت عقب...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.6%, المتوقع: 2.9%, الفعلي: 3.7% مؤشر...
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس (DE40) بفضل التفاؤل الأوروبي قبل محادثات ترامب وبوتين، ومعنويات إيجابية في وول ستريت. يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية...
شهدت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي (JP225) ارتفاعًا قويًا، مما دفع المؤشر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزًا حاجز 43,000 نقطة لأول مرة في تاريخه، واستمر...
افتتحت الأسواق الأوروبية على ارتفاع، وارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.2%؛ وارتفعت العقود الآجلة لبورصة وول ستريت بشكل طفيف. بيانات منطقة اليورو أضعف قليلاً...
حققت أوكيو للاستكشاف والإنتاج أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 317.4 مليون ريال عُماني أو ما يعادل 825.6 مليون دولار أمريكي في النصف...
التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو على أساس ربع سنوي: 0.1% (توقعات: 0.1%، وتوقعات سابقة: 0.1%) الإنتاج الصناعي...
معدل الفائدة الرئيسي النرويجي: 4.25% (المتوقع 4.25%، السابق 4.25%)
بلغ مؤشر أسعار المنتجين السويسري في يوليو (على أساس سنوي): -0.9% (السابق: -0.7%) على أساس شهري: -0.2% (السابق: -0.1%) مؤشر...
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة (ربع سنوي): القراءة الأولية: 0.3% (توقعات: 0.1%، سابقًا: 0.7%) تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة...
تشهد العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة تداولات منخفضة قبل بدء السوق، مع تراجع مماثل في أوروبا. ولم تشهد أسهم سيسكو (CSCO.US) تغيرًا يُذكر عقب صدور...
واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها اليوم، على الرغم من أنها تخلت عن جزء منها في النصف الثاني من الجلسة. استقر مؤشر US500 مع تبقي ما يزيد قليلاً عن...
تُعدّ أسهم الشركات الصينية (ADRs) من بين أفضل الأسهم أداءً في السوق الأمريكية اليوم، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر HSCEI الصيني (CHN.cash) بأكثر من...
تشهد الفضة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها بحلول عام 2025، مما يجعلها من أفضل السلع أداءً في الأسواق العالمية. ومع اقتراب سعرها من 38.5 دولارًا للأونصة، حقق...
شركة ريجيتي للحوسبة، ومقرها كاليفورنيا، رائدة في مجال الحوسبة الكمومية، وهي طريقة جديدة كليًا لمعالجة المعلومات. تُعدّ هذه التقنية مثيرة للجدل: فبالنسبة...
مؤشر US2000 هو الرابح الأكبر بين المؤشرات الأمريكية اليوم، بارتفاعه بنسبة 0.9%. يدرس ترامب ثلاثة مرشحين آخرين لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يقول...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
أفادت قناة CNBC في أحدث إحاطة لها أن إدارة دونالد ترامب تدرس حاليًا 11 مرشحًا لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيتركه جيروم باول في مايو 2026....
ستُصدر شركة سيسكو سيستمز (CSCO.US)، وهي شركة أمريكية متخصصة في توفير البنية التحتية للشبكات، نتائجها المالية للربع الماضي بعد إغلاق جلسة تداول يوم الأربعاء...
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي في هنري هب (NATGAS) بنسبة تقارب 2% اليوم، عقب موجة بيع كثيفة شهدتها السوق مؤخرًا. وكانت أسعار العقود...
