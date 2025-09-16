ملخص يومي: تكثيف عمليات بيع سوق الأسهم؛ البيتكوين يهبط إلى ما دون 66 ألف دولار 🔴
وول ستريت تمدد موجة البيع في نهاية الجلسة، حيث شهد مؤشر أسهم التكنولوجيا US100 أكبر انخفاضات (-1.70%). وخسر مؤشرا US500 وUS2000 1.10% لكل منهما. وينتظر...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
انخفضت أسهم شركة أبل (AAPL.US) بأكثر من 2.5٪ اليوم بعد أن تلقت وول ستريت تقارير مجهولة المصدر عن تخفيضات مخطط لها في تسليمات آيفون بمقدار 10 ملايين وحدة...
ارتفعت أسهم التكتل الصناعي، ومقدم الخدمات المتقدمة، وشركة تصنيع الإلكترونيات Teledyne Technologies (TDY.US) بنسبة 5% اليوم بعد نتائج ربع سنوية أفضل من...
أعلنت شركة الأزياء الفرنسية القابضة Kering (KER.FR) أن الأرباح التشغيلية انخفضت بنحو 50٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، حيث أثر الطلب الضعيف في الصين بشكل...
نهج حذر قائم على البيانات لخفض أسعار الفائدة في المستقبل الثقة في عملية خفض التضخم الجارية نظرة متفائلة بشأن تعافي منطقة اليورو أكدت رئيسة...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تفتح منخفضة عائدات السندات الأمريكية ترتفع مرة أخرى الدولار (USDIDX) يرتفع بنسبة 0.40٪ في منتصف الأسبوع في أسواق...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 3:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق ارتفاع في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتنفيذ خفض لسعر الفائدة. ومع...
ستعلن شركة تسلا (TSLA.US) المنتجة للسيارات الكهربائية عن نتائجها المالية اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في الولايات المتحدة. كانت أسهم الشركة تخسر قوتها...
أعلنت شركة كوكاكولا (KO.US) عن نتائج الربع الثالث من عام 2024، والتي جاءت أفضل من المتوقع. وأعلنت الشركة عن إيرادات أقوى وربحية أفضل ونمو أعلى في الإيرادات...
حققت شركة Netflix للتو ربعًا آخر مثيرًا للإعجاب، حيث سجلت نموًا كبيرًا في كل من المشتركين والربحية. تواصل شركة البث العملاقة إثبات ريادتها في السوق من...
كشفت وزارة الاستثمار عن تسجيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة العربية السعودية نحو 96 مليار ريال خلال العام 2023، بارتفاع 16%، متجاوزاً...
داكس يواصل انخفاضاته دويتشه بنك يخسر بعد إعلان نتائج الربع الثالث سيتي ترفع توصيتها بشأن أسهم بورشه الوضع العام للسوق: شهدت جلسة الأربعاء...
أصدرت شركة بوينج (BA.US) تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2024 اليوم، والذي كشف عن خسائر كبيرة وتقديرات خاطئة في معظم المقاييس. وتستمر الشركة في مواجهة...
يفقد الين اليوم ما يقرب من 1.3٪ مقابل الدولار الأمريكي اليوم، بسبب عدة عوامل. الانتخابات اليابانية القادمة في 27 أكتوبر قرار بنك اليابان في 31...
تفقد عملة البيتكوين زخمها الصعودي في منتصف الأسبوع وتنزلق إلى ما دون منطقة 67000 دولار. وعلى الرغم من التدفقات الصافية المرتفعة التي شهدناها في الأيام...
بالأمس، وبعد انتهاء جلسة وول ستريت الأمريكية، أبلغت إدارة الغذاء والدواء (CDC) الجمهور عن تحديد بكتيريا الإشريكية القولونية في مطاعم ماكدونالدز (MCD.US)....
كشفت وكالة بلومبيرغ، أن السعودية ستستعين بشركة بلاك روك، أكبر مدير صناديق في العالم، لتطوير سوق للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وهذا بهدف تعزيز...
تواجه شركة القهوة العملاقة ستاربكس تحديات كبيرة. تكشف النتائج الأولية للربع الرابع عن انخفاض متجدد في المبيعات، مما يمثل أسوأ أداء منذ الوباء. النتائج...
