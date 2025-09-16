التقويم الاقتصادي: قرار البنك المركزي الكندي وخطابات المصرفيين
العقود الآجلة تشير إلى يوم آخر من الانخفاضات في الأسواق الأوروبية تخسر العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 حاليًا ما يقرب من 0.2% انتباه المستثمرين...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
انتهت جلسة الأمس في وول ستريت بمزاج مختلط. كان مؤشر ناسداك هو الوحيد الذي سجل مكاسب بنسبة 0.18٪. وتداولت بقية المؤشرات تحت لوحة القيادة، وكانت أكبر...
كانت المؤشرات الأمريكية تتداول "تحت منطقة المقاومة" منذ بداية الجلسة، على الرغم من أنها تحاول بوضوح درء حتى التصحيح قصير الأجل. ونتيجة لذلك،...
تعد شركة Genuine Parts (GPC.US)، المورد الأمريكي الرائد لقطع غيار السيارات، اليوم الأسوأ أداءً بين شركات S&P 500. والسبب في ذلك هو التقرير ربع السنوي...
ارتفع خام برنت (النفط) بأكثر من 3٪ اليوم، قبل تقرير مخزونات معهد البترول الأمريكي المقرر صدوره في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت جرينتش. المحرك الرئيسي لارتفاع...
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تعلق: إن السيطرة على العجز سيساعد في ضمان الطلب على الديون الأمريكية. يجب على الولايات المتحدة أن تبقي على نسبة...
الفضة، وهي بديل أرخص بكثير من الذهب، اكتسبت قيمة كبيرة في الجلسات القليلة الماضية. ففي يوم الجمعة الماضي، اكتسبت الفضة أكثر من 6% وبالتالي اخترقت القمم...
صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد: آمل أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف قبل الموعد المتوقع؛ أرقام التضخم مطمئنة نسبيًا لا يمكننا...
افتتاح أضعف قليلاً لجلسة التداول الأمريكية. يفقد مؤشرا US100 و US500 نطاقًا يتراوح بين 0.4٪ إلى 0.5٪ تخسر أسهم GE Aerospace أكثر من 7٪. فيليب موريس...
أعلنت شركة فيليب موريس (PM.US) عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث من عام 2024. وقد أدى ارتفاع المبيعات، إلى جانب تحسن الربحية، فضلاً عن الزيادة النهائية...
النفط انتعش النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع على أمل إعلانات جديدة من قبل السلطات الصينية بشأن دعم الاقتصاد والوضع المتوتر في الشرق الأوسط. قررت...
مؤشر أسعار المنتجين الكندي على أساس سنوي: -0.9% مقابل 0.2% سابقًا مؤشر أسعار المنتجين الكندي على أساس شهري: -0.6% مقابل -0.45% متوقع و-0.8% سابقًا مؤشر...
أعلنت مجموعة ايه دي ان اتش للتموين (ADNH Catering plc)، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الأغذية والدعم في دولة الإمارات والمسجلة في سوق أبوظبي العالمي...
انخفض سعر القمح المدرج في بورصة شيكاغو (WHEAT) بأكثر من 1% اليوم، ولم يتفاعل مع الأخبار الواردة من شركة SovEcon الروسية، التي خفضت تقديراتها الأولية لمحصول...
حققت شركة 3M (MMM.US) مكاسب تزيد عن 4.00% عقب إصدار نتائجها الفصلية. أعلنت الشركة العالمية العاملة في مجال إنتاج وبيع البلاستيك والمواد الكاشطة والإلكترونيات...
أصدرت شركة جنرال موتورز (GM.US) تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2024 اليوم قبل افتتاح السوق. ارتفعت أسهم الشركة في تداولات ما قبل السوق حيث تجاوزت النتائج...
مؤشر داكس يواصل انخفاضه ارتفاع أرباح SAP بعد إصدار نتائج الربع الثالث شركة AP Moller Maersk ترفع توقعاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك...
تقترب شركة "مبادلة للاستثمار" من إبرام صفقة للاستحواذ على حصة أقلية في شركة "زيلس" (Zelis) والتي تقدر قيمتها بنحو 17 مليار دولار،إذ...
ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يوم الاثنين، مخترقًا المستوى الحرج 150.00 ليصل إلى مستويات مرتفعة جديدة، مما أثار تكهنات فورية بشأن التدخل الياباني...
يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم قراءة مخزون النفط الخام الأمريكي، وخطابات متعددة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، وتقارير أرباح الشركات المهمة. وسوف ينصب...
