١٠:٥٨ ص

التقويم الاقتصادي: قرار البنك المركزي الكندي وخطابات المصرفيين

العقود الآجلة تشير إلى يوم آخر من الانخفاضات في الأسواق الأوروبية تخسر العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 حاليًا ما يقرب من 0.2% انتباه المستثمرين...