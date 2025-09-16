حصاد الأسواق(22.10.2024)
انخفضت الأسواق الآسيوية على نطاق واسع، حيث قاد مؤشر نيكاي 225 الياباني الخسائر (-1.7٪) وانخفض مؤشر توبكس بنسبة 1.1٪. خسر مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
تقلصت مؤشرات الأسهم الأميركية في بداية الأسبوع بسبب ترقب النتائج المالية للشركات الكبرى للربع الثالث من عام 2024. حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500...
يمكن أن يعزى الضعف الأخير في سعر البيتكوين، والذي شهد انخفاضه بنسبة 2.8% ليهبط إلى ما دون 67 ألف دولار، إلى قوة الدولار الأمريكي على الرغم من التدفقات...
تظل سوق سندات الخزانة الأمريكية نقطة محورية للمستثمرين مع استمرار ارتفاع العائدات، حيث ارتفع مؤشر 10 سنوات إلى ما يزيد عن 4.11٪ يوم الاثنين. تأتي هذه الحركة...
3:00 مساءً بتوقيت جرينتش تغير مؤشر الولايات المتحدة الرائد شهريًا (سبتمبر): -0.5% فعلي مقابل -0.3% تقديري، -0.2% سابق (معدل إلى -0.3%) انخفض مؤشر مجلس...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي موسم أرباح جيد في وول ستريت مخزونات النفط تكبح التراجعات تأثير ضعيف للدولار على اندفاع الذهب
افتتحت وول ستريت على انخفاض يوم الاثنين. أعلنت شركة Spirit Airlines Inc. عن تمديد اتفاقية معالجة بطاقات الائتمان مع جمعية البنوك الوطنية الأمريكية. أحيت...
خلال كلمته الرئيسية التي ألقاها في أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة، دعا رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، إلى وضع...
داكس يخسر في بداية الأسبوع مراجعة توصيات البنوك لـ BASF و Munich Re و Infineon BMW AG تستدعي ما يقرب من 700 ألف مركبة في الصين بسبب عيوب في مضخة...
تتداول العملات المشفرة في مزاج مختلط، في بداية أسبوع جديد. ومع ذلك، فإن الدولار الأمريكي القوي لا يثقل كاهل البيتكوين، الذي لا يزال صامدًا فوق 68000 دولار....
كشف تقرير اقتصادي عن نجاح دولة الإمارات في الحفاظ على مكانتها، كثاني أكبر سوق للمشاريع على مستوى الدول الخليجية إذ استحوذت الدولة على نسبة 18.8% من إجمالي...
نحن ندخل مرحلة مهمة من موسم أرباح الربع الثالث، حيث أعلنت شركات التكنولوجيا الكبرى عن نتائجها. تتضمن نتائج هذا الأسبوع ما يلي: Tesla (TSLA.US) Amazon...
أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية كما ورد في...
واصلت الفضة والذهب المكاسب القوية التي حققاها طيلة الأسبوع الماضي تقريبًا. وشهد اليوم اختبارًا لمستوى 2732 دولارًا للأوقية في الذهب، بينما أضافت الفضة...
خلال عطلة نهاية الأسبوع، استهدفت طائرة بدون طيار نُسبت إلى حزب الله منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي. انفجرت الطائرة بدون طيار بالقرب من العقار، مما أدى إلى...
العقود الآجلة تشير إلى انخفاض افتتاح جلسة اليوم في أوروبا الصين تخفض أسعار الفائدة السنوية و5 سنوات على الإقراض خطابات محافظي بنك الاحتياطي...
مؤشر أسعار المنتجين الألماني (شهريًا) سبتمبر: -0.5% (تقدير -0.2%؛ السابق 0.2%) - مؤشر أسعار المنتجين (سنويًا): -1.4% (تقدير -1.1%؛ السابق -0.8%) كانت...
نحن نبدأ أسبوعًا جديدًا من التداول في الأسواق المالية العالمية وللتذكير، شهدت جلسة يوم الجمعة ارتفاعات كبيرة في المعادن النفيسة (الذهب والفضة)،...
تنهي المؤشرات الأمريكية اليوم بمكاسب طفيفة بسبب عدم وجود محفزات للحركة الصعودية أو الهبوطية. موسم أرباح الشركات معتدل حتى الآن. لقد فاجأت بعض الشركات...
تكتسب البيتكوين ما يقرب من 2.00% وتختبر مستويات أقل من 69000 دولار. وفي الوقت نفسه، يتحدث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر جيه والر في مؤتمر حول...
