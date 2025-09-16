٨:١٨ م

البيتكوين يهبط 2.8% مع ارتفاع الدولار

يمكن أن يعزى الضعف الأخير في سعر البيتكوين، والذي شهد انخفاضه بنسبة 2.8% ليهبط إلى ما دون 67 ألف دولار، إلى قوة الدولار الأمريكي على الرغم من التدفقات...