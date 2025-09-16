حققت شركة Intuitive Surgical مكاسب بنسبة 9% بعد إصدار نتائج الربع الثالث 💡
حققت شركة Intuitive Surgical الطبية (ISRG.US)، المسؤولة عن إنتاج روبوتات دافنشي الجراحية المبتكرة، مكاسب بلغت نحو 9% في سوق الأوراق المالية اليوم، بعد...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
هذا الأسبوع، عززت النتائج القوية من القطاع المصرفي الأمريكي مؤشر US2000 للشركات الصغيرة وعززت آمال المستثمرين في سيناريو غير ركودي لتخفيف السياسة النقدية...
الذهب والفضة هما الأصول الأفضل أداءً في نهاية الأسبوع. حيث يخترق المعدنان الثمينان مستويات المقاومة الفنية الرئيسية أو يتداولان بالقرب منها. فقد ارتفع...
الدولار ينخفض 0.20% US100 يرتفع 0.50% العائدات تعود إلى الانخفاض تفتتح المؤشرات بمكاسب غير مؤكدة في نهاية الأسبوع. ويحقق مؤشر US100 الذي...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: انشاء المنازل: السابق: 1361, المتوقع: 1350,الفعلي: 1354 انشاء المنازل: الفعلي -2.9% على...
أعلنت وزارة البترول المصرية، في وقت مبكر من صباح اليوم ، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام. كما تم رفع سعر السولار،...
أعلنت شركة أمريكان إكسبريس (AXP.US) عن نتائج الربع الثالث من عام 2024. وقد خيبت الشركة الآمال قليلاً فيما يتعلق بمستوى الإيرادات، إلا أنها تجاوزت التوقعات...
فولفو وإيسيلورلوكسوتيكا مع نتائج الربع الثالث الوضع العام للسوق: حققت الجلسة الأخيرة هذا الأسبوع في أسواق الأسهم الأوروبية مكاسب لمعظم مؤشرات...
أصدرت شركة بروكتر آند جامبل تقرير أرباح الربع الأول من عام 2025، والذي كشف عن انخفاض طفيف في المبيعات بسبب ضعف الاقتصاد الصيني والصراع في الشرق الأوسط....
ارتفعت إيرادات بنك أبوظبي الأول، إلى 23.9 مليار درهم بزيادة بنسبة 16% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في...
ارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى ما يزيد عن 2700 دولار للأوقية للمرة الأولى، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق حيث يتحدى المعدن الثمين ديناميكيات السوق التقليدية....
يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم بيانات هامة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب خطابات العديد من البنوك المركزية وتقارير أرباح الشركات الرئيسية...
تخلت وول ستريت عن معظم المكاسب التي حققتها في بداية جلسة الأمس وأغلقت مستقرة وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الجلسة بانخفاض 0.02%، وأضاف ناسداك 0.04%،...
في يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، قدمت شركة Netflix نتائج الربع الثالث. وتوقع إجماع المحللين إيرادات بقيمة 9.78 مليار دولار، وأرباح للسهم بقيمة 5.15 دولار،...
سجلت الأسهم الأميركية مكاسب كبيرة في منتصف الجلسة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.32%، وزاد ناسداك 0.6%، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة...
مع استمرار تطور مشهد البث، تتجه كل الأنظار إلى Netflix (NFLX) حيث تستعد للإبلاغ عن أرباح الربع الثالث من السنة المالية يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، بعد إغلاق...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 76 مليار قدم مكعب الأسبوع الماضي، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات البالغة 80 مليار قدم مكعب وأعلى من 82 مليار قدم مكعب...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة يتوقيت دبي النفط يتراجع مع انخفاض التوترات في الشرق الأوسط نتائج الشركات تدعم مؤشرات الأسهم انقر...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع يوم الخميس. ارتفعت شركة إكسبيديا جروب إنك بعد أن ذكرت فاينانشال تايمز استحواذًا محتملًا من قبل شركة أوبر تكنولوجيز. ارتفعت...
