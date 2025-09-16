٤:٣٠ م

مصر تعلن رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام

أعلنت وزارة البترول المصرية، في وقت مبكر من صباح اليوم ، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام. كما تم رفع سعر السولار،...