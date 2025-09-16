٩:٢١ م

مؤشر US2000 يرتفع بنسبة 1.45% بفضل المشاعر الإيجابية في القطاع المصرفي 🔎

ارتفع مؤشر US2000 بنسبة 1.45% إلى 2305 نقاط يوم الأربعاء، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو ويستعد ربما للانطلاق إلى مستويات لم نشهدها منذ نوفمبر 2021....