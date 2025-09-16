استقرار أرباح "الإمارات دبي الوطني" عند 1.4 مليار دولار بالربع الثالث
أظهرت النتائج التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي من حيث الأصول، استقرار صافي الربح في الربع الثالث إذ قوبلت زيادة في صافي دخل الفائدة...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
المزيد
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
المزيد
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
المزيد
أظهرت النتائج التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي من حيث الأصول، استقرار صافي الربح في الربع الثالث إذ قوبلت زيادة في صافي دخل الفائدة...
صدر اليوم تقرير الإنتاج الصناعي الأمريكي عند الساعة 2:15 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضات في الإنتاج الصناعي. صدرت...
بدأت للتو تصريحات البنك المركزي الأوروبي لمناقشة قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس، بما يتماشى مع توقعات المحللين....
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.1%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: %0.4 مبيعات التجزئة من...
تم اصدار قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة معدل تسهيلات الودائع: السابق: 3.50%، المتوقع: 3.25%، الفعلي: 3.25% معدل الفائدة: السابق:3.65%،...
تتوقع مجموعة لوسيد لتصنيع السيارات الكهربائية خسارة أكبر من التقديرات للربع الثالث، معلنة عن خطط لطرح عام لأكثر من 262 مليون سهم في البورصة الأمريكية،...
أعلن بنك المركزي التركي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتثبيت سعر الفائدة....
مؤشر داكس يرتفع قبل قرار البنك المركزي الأوروبي أسهم ميرك وسارتوريوس ترتفع الوضع العام للسوق: حققت جلسة الخميس في أسواق الأسهم الأوروبية مكاسب...
أعلن البنك الدولي عن توقعات إيجابية للاقتصاد الإماراتي، إذ نوه إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2024، على أن يتسارع بشكل...
من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. لقد ساء الوضع الاقتصادي منذ الاجتماع الأخير. تشير بيانات التضخم والاقتصاد...
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات التضخم لشهر سبتمبر: مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي 1.7% على أساس سنوي؛ المتوقع 1.8% على...
ارتفعت أسهم شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM.US) المدرجة في الولايات المتحدة حاليًا بنسبة 7% بعد أن أعلنت الشركة عن صافي ربح قياسي في الربع...
أدى سوق العمل القوي إلى خفض توقعات السوق بأن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة، حيث قد يكون الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة ضروريًا لإدارة...
اليوم، سنتلقى العديد من البيانات الاقتصادية الكلية المهمة من الولايات المتحدة وأوروبا. بالإضافة إلى ذلك، سيتخذ البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي التركي...
في الصين، لا تزال معنويات المستثمرين ضعيفة على الرغم من التعافي الطفيف الذي شهدته مؤشرات الأسهم اليوم بنسبة 0.40-0.50%. كما يخسر مؤشر JP225 الياباني...
كانت جلسة سوق الأسهم اليوم هادئة إلى حد ما. يحاول مؤشر S&P 500 تعويض خسائر الأمس ويرتفع بنسبة 0.33%. انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.05%. كان لدى WIG20...
ارتفع مؤشر US2000 بنسبة 1.45% إلى 2305 نقاط يوم الأربعاء، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو ويستعد ربما للانطلاق إلى مستويات لم نشهدها منذ نوفمبر 2021....
مؤشر US500 يكتسب 0.10% مؤشر US2000 يكتسب 1.30% ليصل إلى 2300 نقطة الدولار يظل قوياً مؤشر مورجان ستانلي يكتسب 7% عند الافتتاح بعد النتائج الفصلية في...
يواصل الغاز الطبيعي انخفاضاته القوية (-2.5٪ اليوم). فشلت محاولة الارتداد أمس، على الرغم من أننا لا نزال نرى اليوم اختبارات لمتوسطات 50 و 100 فترة بالقرب...
ارتفع سهم مورجان ستانلي بنسبة 2.70% إلى 115.25 دولار بعد إصدار تقرير أفضل من المتوقع للربع الثالث. الربحية لكل سهم (EPS): 1.88 دولار، بزيادة 32%...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم