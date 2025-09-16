أرامكو السعودية توجه بوصلة المشاريع الكيميائية إلى آسيا
ألغت شركة أرامكو السعودية خططاً لبناء مشروع للتكرير والكيميائيات في المملكة، وتقوم بمراجعة ثلاثة مشاريع أخرى في وقت تقوم بتقييم خطط الإنفاق مع التركيز...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
ارتفعت البيتكوين إلى 67782 دولارًا، لتقترب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع وصول الاهتمام المؤسسي بالعملة المشفرة إلى مستويات جديدة. ويتزامن هذا الارتفاع...
داكس تحت ضغط هبوطي في المرحلة الأولى من الجلسة أديداس تنشر نتائج أولية للربع الثالث الوضع العام للسوق: جلبت جلسة الأربعاء في أسواق الأسهم...
تستغل شركة Camtek LTD (CAMT.US) موجة الذكاء الاصطناعي بحلولها المتقدمة في مجال فحص وقياس أشباه الموصلات ومع ارتفاع الطلب على شرائح الحوسبة عالية الأداء،...
أعلنت "أدنوك" ، استكمال عملية استحواذها على حصة شركة "أو سي أي جلوبال" البالغة (50% + سهم واحد) في شركة "فيرتيغلوب ش.ع.م"...
خسرت أسهم أكبر شركة أزياء في العالم LVMH (MC.FR) قيمتها في وقت مبكر من جلسة اليوم بعد أن أشارت نتائج الربع الثالث من هذا العام إلى المزيد من الضعف لدى...
بلغ مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة في سبتمبر 1.7% على أساس سنوي مقابل 1.9% متوقعة و2.2% سابقًا (0.0% على أساس شهري مقابل 0.1% متوقعة...
يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم مزيجًا من البيانات المهمة وبيانات البنوك المركزية، مع التركيز بشكل خاص على المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو....
ارتفعت الأسهم الآسيوية في الغالب، بقيادة مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ وCHN.cash الصينية، وكلاهما ارتفع بأكثر من 2.5٪. ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة...
أفادت صحيفة واشنطن بوست أمس بعد جلسة وول ستريت أن إسرائيل لا تنوي مهاجمة البنية التحتية النفطية الإيرانية. أدى هذا إلى تراجع واضح في الأسعار مساء أمس،...
تراجعت أسهم شركة يو إس ستيل بنسبة 2% بعد أن أعلن دونالد ترامب أنه سيوقف استحواذ شركة نيبون على يو إس ستيل إذا فاز في الانتخابات، ولن يحدث هذا إلا بعد...
تراجع مؤشر US100 ووال ستريت ككل في المرحلة الثانية من جلسة اليوم بعد نتائج ضعيفة جدًا من ASMLو LVMH. علاوة على ذلك، فإن ضغط البيع في الدقائق الأخيرة تم...
ارتفعت البيتكوين إلى ما يقرب من 68000 دولار اليوم، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر يوليو. ومع ذلك، فإننا نشهد رد فعل على المقاومة عند الحد العلوي لقناة...
في الأسابيع الأخيرة، شهدنا مكاسب كبيرة في الأموال المخصصة للاستثمارات في الأسهم في الصين، وخاصة من خلال بورصة هونج كونج. أدت الأدوات المعلنة...
أعلنت شركة جونسون آند جونسون (JNJ.US) اليوم عن نتائج الربع الثالث من عام 2024. وقد تبين أن مبيعات الشركة في قطاع التكنولوجيا الطبية أقل من توقعات السوق،...
قبل نهاية الجلسة الأوروبية بقليل، أعلنت شركة ASML عن نتائجها. وخسرت أسهم الشركة ما يقرب من 11% بعد أن جاءت حجوزات الشركة أقل بكثير من التوقعات، على الرغم...
وول ستريت في مزاج متباين في بداية جلسة الثلاثاء انتباه المستثمرين يتجه نحو النتائج الفصلية أظهرت جولدمان ساكس ويونايتد هيلث وبنك أوف أميركا، من...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.0%, المتوقع: 1.8%, الفعلي: 1.6% مؤشر أسعار المستهلكين...
النفط: أفادت صحيفة واشنطن بوست أن إسرائيل ليس لديها خطط لمهاجمة البنية التحتية النفطية الإيرانية، مما أدى إلى انخفاض أسعار سوق النفط بأكثر من 6٪...
واصل الدين الخارجي لمصر اتجاهه النزولي، لينخفض بنحو 15.1 مليار دولار في النصف الثاني من 2024/2023.هذا وسجل إجمالي الدين الخارجي لمصر 152.9 مليار دولار...
