٨:٠٧ م

بيتكوين تمحو مكاسبها السابقة وتختبر 66000

ارتفعت البيتكوين إلى ما يقرب من 68000 دولار اليوم، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر يوليو. ومع ذلك، فإننا نشهد رد فعل على المقاومة عند الحد العلوي لقناة...