DE40: البورصة الألمانية تحقق مكاسب على الرغم من عمليات البيع المكثفة في القارة العجوز 💡
مؤشر داكس يقود المكاسب في أوروبا مراجعة التوصيات لشركة تاج إمبيلين، وديليفري هيرو، وفيليبس الوضع العام للسوق: شهدت جلسة الثلاثاء في أسواق...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
أنهى البيتكوين تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 5.20%، ليصل إلى 66,080 دولار. ولم يكن الارتفاع مدفوعًا بحافز واحد بل كان مدعومًا بمعنويات إيجابية في سوق الأسهم....
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) اليوم بنسبة 0.11% بعد اختبار المقاومة عند مستوى 103 نقطة أمس وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، وبشكل أساسي منذ بداية...
أظهرت بيانات حكومية ، أن التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 1.7 بالمئة في سبتمبر الماضي من اثنين بالمئة في أغسطس 2023 .هذا وذكرت الهيئة العامة للإحصاء...
في الأمس، بعد الساعة العاشرة مساء بتوقيت بولندا، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إسرائيل لا تخطط لاستهداف المواقع المرتبطة بالنفط أو البنية الأساسية للطاقة في...
07:45 صباحًا بتوقيت جرينتش، فرنسا - بيانات التضخم لشهر سبتمبر: مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي: الفعلي 1.1% على أساس سنوي؛ المتوقع 1.2% على...
يركز التقويم الاقتصادي الكلي اليوم بشكل أساسي على تقارير التضخم من دول الاتحاد الأوروبي وكندا. ومع ذلك، سيولي المستثمرون الأمريكيون أيضًا اهتمامًا لأحدث...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات التوظيف لشهر أغسطس: معدل البطالة: الفعلي 4.0%؛ المتوقع 4.1%؛ السابق 4.1%؛ تغير...
تتجه جلسة التداول النقدي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نحو الارتفاع بعد تسجيل ارتفاعات جديدة على مؤشر SP500 خلال جلسة الأمس في الولايات المتحدة. وتكتسب...
وبعيدًا عن مؤشر هانغ سنغ، الذي تراجع بنسبة 0.54%، حققت المؤشرات الآسيوية مكاسب كبيرة: حيث أضاف مؤشر نيكاي 225 نسبة 0.57%، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب...
انخفضت أسهم شركة Southwest Airlines (LUV.US) بنسبة 1.26% اليوم بعد الأخبار التي تفيد بأن المستثمر النشط Elliott Investment Management قد طلب رسميًا عقد...
افتتحت وول ستريت على انخفاض يوم الاثنين. انخفضت أسهم شركة بوينج (BA.US) بنسبة 1.6٪ في تعاملات ما بعد ساعات العمل بعد الإعلان عن تخفيضات كبيرة في الوظائف...
وواصل سهم MicroStrategy مكاسبه، حيث ارتفع بنسبة 5% في تداولات ما قبل السوق مع اقتراب البيتكوين من مستوى المقاومة الرئيسي. وتدعم المشاعر الإيجابية التدفقات...
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن إنتاجها من النفط الخام والمكثفات بلغ 1.3 مليون برميل بعد عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل أزمة المصرف المركزي الليبي...
باير تخسر 2% بعد حكم هيئة المحلفين الوضع العام للسوق: شهدت جلسة يوم الاثنين في أسواق الأسهم الأوروبية انخفاضات معتدلة في معظم مؤشرات الأسهم....
تعمل مصر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 30% بحلول نهاية عام 2025، في محاولة لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة وتعزيز قدراتها التصديرية. إذ...
ارتفعت قيمة البيتكوين بأكثر من 3.10% لتصل إلى مستوى 64790 دولار. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، شهدنا ارتفاعات يوم السبت تلتها تصحيحات طفيفة يوم الأحد. ومع...
النفط يخسر أكثر من 2% في بداية الأسبوع الجديد، ويرجع ذلك أساسًا إلى نشر سلسلة من البيانات الضعيفة من الصين والفشل في الإعلان عن أدوات جديدة لتحفيز الاقتصاد....
لقد انتهت النتائج الأولية لأكبر البنوك الأمريكية لهذا الأسبوع، ستعلن المؤسسات المالية الأخرى وأولى شركات التكنولوجيا الكبرى عن أرباحها للربع الثالث. ستظهر...
