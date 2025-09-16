٤:٣٢ م

عاجل: التغير في التوظيف في كندا أقوى بكثير من المتوقع

بلغ التغير في التوظيف الكندي في سبتمبر 46.7 ألفًا مقابل 27 ألفًا متوقعة و22.1 ألفًا سابقًا انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 6.5% مقابل 6.7%...