“تمكين” السعودية قد تجمع 106 ملايين دولار من طرح أسهمها
حدّدت شركة تمكين للموارد البشرية السعودية النطاق السعري لطرحها العام الأولي بين 46 و50 ريالاً للسهم، ما قد يحقق لها جمع حوالي 106 ملايين دولار من طرح 30%...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
لا تزال الأسهم الصينية، على الأقل في الوقت الحالي، لا تفقد الأمل في حزم التحفيز الاقتصادي الجديدة. ومع ذلك، تباطأت التفاؤل والنمو المرتفع إلى...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح مختلط لجلسة النقد في أوروبا التقويم اليوم فارغ نسبيًا سيحول المستثمرون انتباههم عند الظهر إلى تصريحات بعد الظهر من...
نحن نبدأ أسبوعًا جديدًا من التداول في الأسواق المالية العالمية. للتذكير، كانت أسواق الأسهم في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا مرتفعة في الغالب يوم...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع على الرغم من تداولات ما قبل السوق الهبوطية. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.47٪، وأضاف داو جونز 0.75٪، وارتفع ناسداك...
حققت شركة Wolfspeed (WOLF.US) مكاسب تزيد عن 22% اليوم عقب أنباء عن قرب الانتهاء من عملية التفاوض بشأن عقد رئيسي لتوريد رقائق أشباه الموصلات مقاس 200 مم....
بعد انخفاض الأمس، دخلت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بإيجابية. يتداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4٪ أعلى، ويرتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.6٪، ويضيف مؤشر...
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 2.7%, الفعلي: %2.9 توقعات التضخم لمدة 5 سنوات من جامعة ميشيغان:...
أسعار القطن على بورصة ICE (COTTON) اليوم أعلى بنحو 1%، حيث ارتدت منذ موجة البيع الأخيرة. بشكل عام، الطلب العالمي ليس قويًا جدًا، ومع ذلك فإن الأعاصير الأخيرة...
بلغ التغير في التوظيف الكندي في سبتمبر 46.7 ألفًا مقابل 27 ألفًا متوقعة و22.1 ألفًا سابقًا انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 6.5% مقابل 6.7%...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.4%, المتوقع: 2.7%, الفعلي: %2.8 مؤشر...
أصدر بنك جي بي مورجان تشيس (JPM.US) تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2024 اليوم قبل جلسة وول ستريت، كاشفًا عن أرباح أفضل من المتوقع ونمو قوي في صافي دخل...
أصدرت ويلز فارجو (WFC.US) تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2024 اليوم قبل جلسة وول ستريت، وكشفت عن انخفاض في الأرباح حيث تم الضغط على دخل الفائدة للبنك...
خسرت أسهم شركة تسلا (TSLA.US) ما يقرب من 6% في تداولات ما قبل السوق اليوم، بعد الكشف عن روبوتاكسي "سايبر كاب" الذي طال انتظاره في حدث "We,...
أعلن بنك الكويت المركزي انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد في إطار المشاورات الدورية السنوية، إذ أكدوا أن مسار التعافي الاقتصادي تباطأ، وسجل...
المؤشرات الأوروبية ترتفع في نهاية الأسبوع بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش جي بي مورجان يراجع توصيات...
أصدر بنك بي إن واي ميلون (BK.US) تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2024 اليوم قبل جلسة وول ستريت، وكشف أنه أصبح أول بنك في التاريخ يتجاوز 50 تريليون دولار...
كان النفط في دائرة الضوء في الأسواق في الأسابيع الأخيرة ويبدو أنه في طريقه لإغلاق أسبوع صعودي ثانٍ آخر بالقرب من 79 دولارًا للبرميل برنت (النفط). بالأمس،...
أصدرت شركة بلاك روك (BLK.US) تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2024 اليوم قبل جلسة وول ستريت وتكتسب 1.5٪ في فترة ما قبل السوق. من المرجح أن تتفاعل أسهم أكبر...
تخطط مجموعة "داماك" التي تتخذ من دبي مقراً لها لاستثمار أكثر من 32 مليار بات (نحو مليار دولار) في قطاع مراكز البيانات في تايلندا لتلبية الطلب...
