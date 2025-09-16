FRA40 تتفاعل مع خطط إصلاح الميزانية في فرنسا 💡
كشف رئيس الوزراء ميشيل بارنييه عن سلسلة من الزيادات الضريبية تستهدف الشركات الكبرى، لذا قد تكون الشركات الفرنسية الكبرى نشطة اليوم. ستشكل تخفيضات الإنفاق...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
المؤشرات الأوروبية تسجل انخفاضات طفيفة قبل الافتتاح؛ كما يُرى بعض الضعف في تداول العقود الآجلة في وول ستريت مؤشر أسعار المنتجين (PPI) من الولايات...
قراءات الاقتصاد الكلي لبريطانيا العظمى (سبتمبر): الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة على أساس سنوي: 1% مقابل 1.4% متوقعة و1.2% سابقًا تقدير...
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة الأمس على انخفاضات طفيفة. وانخفض تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة مرة أخرى، إلى أدنى مستوى له في عام، لكن...
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك النرويجي (لشهر سبتمبر) بنسبة 3% على أساس سنوي مقابل 3.2% متوقعة و2.6% سابقًا (0.3% على أساس شهري مقابل 0.5% متوقعة و-0.9%...
دفعت رابطة المتاجر الوطنية (NACS) سعر سهم Celsius Holdings (CELH.US) إلى الارتفاع بأكثر من 12% إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع. ارتفع...
ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 82 مليار قدم مكعب الأسبوع الماضي، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات عند 76 مليار وأعلى من القراءة السابقة التي بلغت 55...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة و نصف بتوقيت دبي هل سيستقر التضخم في الولايات المتحدة عند هذه الأرقام؟ هل سيرتفع النفط مع الأوضاع الجيوسياسية...
انخفض التضخم الإجمالي في الولايات المتحدة بشكل أضعف من المتوقع. انتعاش التضخم الأساسي انخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بأقل من المتوقع...
افتتحت وول ستريت على انخفاض يوم الخميس. انخفضت أسهم شركة دلتا إيرلاينز بعد أن خيبت إرشادات الربع الرابع من الشركة آمال المستثمرين. تواجه شركة فايزر...
في عام 2024، سيشهد قطاع السيارات الأوروبي أزمة كبيرة. ويؤثر هذا الانحدار أيضًا على موردي أشباه الموصلات مثل شركة إس تي ميكروإلكترونيكس (STM)، التي يؤدي...
تستهدف الحكومة المصرية تقديم موعد بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي مع السعودية إلى أبريل المقبل، ضمن مساع لتسريع...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 3.2%, المتوقع: 3.2%, الفعلي: %3.3 مؤشر...
تم نشر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي، عندما قرر المصرفيون خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (12 سبتمبر). ستجد أدناه أهم الاستنتاجات من...
قال مسؤول باكستاني إن السعودية أبدت اهتماما بالاستحواذ على حصص في منجم "ريكو ديك" الباكستاني للذهب والنحاس وقال جهان زيب خان مستشار رئيس الوزراء...
سيصدر تقرير التضخم في أسعار المستهلك الأمريكي اليوم، والذي سيصدر في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وهو أهم قراءة للاقتصاد الكلي هذا الأسبوع، حيث سيلقي...
المؤشرات الأوروبية تخسر قليلا قبل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي دويتشه تيليكوم تعلن عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 2 مليار يورو في عام 2025...
أغلق مؤشر هانغ سنغ اليوم مرتفعًا بنحو 3%، وارتفع مؤشر CSI في البر الرئيسي بنسبة 1%، بعد أن أعلن البنك المركزي الصيني عن الحجم التفصيلي لمرفق إقراض SFISF ومع...
ارتفعت أسهم شركة الأدوية البريطانية العملاقة جلاكسو سميث كلاين (GSK.US) بأكثر من 5٪ اليوم وسط صفقة تسوية بقيمة 2.2 مليار دولار في دعاوى زانتاك...
ارتفع الين الياباني بشكل طفيف بعد أن أشار عضو بنك اليابان ريوزو هيمينو إلى أن البنك مستعد لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، إذا تحقق التوسع الاقتصادي. وأشار...
