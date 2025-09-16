مبيعات أشباه الموصلات في تايوان تتفوق على تقديرات وول ستريت مما يحسن معنويات قطاع الرقائق 📈
ارتفعت ودائع شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 1% تقريبًا بعد أن أعلنت الشركة عن تقديرات مبيعات شهرية...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
المزيد
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
المزيد
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
المزيد
ارتفعت ودائع شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 1% تقريبًا بعد أن أعلنت الشركة عن تقديرات مبيعات شهرية...
تشير العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية إلى افتتاح أعلى، بدعم من انتعاش سوق الأسهم الصينية ارتفعت عقود المؤشر الأمريكي، بعد أن سجل مؤشر ستاندرد آند...
بلغ مؤشر أسعار المستهلك النرويجي (لشهر سبتمبر) 3% على أساس سنوي مقابل 3.2% متوقعة و2.6% سابقًا (0.3% على أساس شهري مقابل 0.5% متوقعة و-0.9% سابقًا)
كانت جلسة الأمس في وول ستريت واحدة من الجلسات الناجحة للغاية. حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1٪ واقترب من مستويات تاريخية مرتفعة، في حين سجل مؤشر ستاندرد...
حققت جلسة الأربعاء في أسواق الأسهم الأوروبية مكاسب واضحة. أنهى مؤشر داكس الألماني الجلسة بارتفاع 1% ومؤشر كاك 40 الفرنسي بارتفاع 0.6%. حققت شركة الأزياء...
تم نشر محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير لاتخاذ القرارات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. تذكر أنه في 18 سبتمبر، قرر بنك الاحتياطي...
انخفضت عقود مؤشر VIX، والتي تقيس التقلبات الضمنية لخيارات مؤشر S&P 500، بأكثر من 3% اليوم، على الرغم من بعض التقارير المقلقة إلى حد ما من الشرق الأوسط...
ارتفعت أسهم شركة تسلا اليوم بنسبة 0.4% في انتظار الحدث الكبير للشركة التي أسسها إيلون ماسك لهذا العام: تقديم روبوتات الأجرة، بعنوان "نحن، روبوت"....
خسرت أسهم شركة ألفابت (GOOGL.US) ما يقرب من 1.5% في جلسة اليوم وسط أنباء عن احتمال تقسيم جوجل قسراً من قبل الحكومة الأمريكية. قالت وزارة العدل...
بلغت مخزونات النفط الأمريكية وفقًا لإدارة معلومات الطاقة: 5.8 مليون برميل مقابل 1.6 مليون برميل متوقع و3.88 مليون برميل سابقًا مخزونات البنزين: -6.3...
بدأت مؤشرات الأسهم الأميركية جلسة التداول اليوم بمكاسب متواضعة. حيث يهيمن مؤشر US30، حيث ارتفع بنسبة 0.3% ولم يتفاعل وول ستريت مع عمليات بيع مكثفة...
مبيعات الجملة في الولايات المتحدة (أغسطس) على أساس شهري: -0.1% (توقعات 0.4%، السابق 1.1%) مخزونات الجملة (أغسطس) على أساس شهري: 0.1% (توقعات 0.2%،...
علق عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لوجان اليوم على السياسة النقدية الأمريكية وخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن مخاطر التضخم يمكن أن تخفف من حدة المشاعر...
كما ورد سابقًا، قررت شركة ريو تينتو (RIO.UK) الاستحواذ على شركة أركاديوم ليثيوم (ALTM.US). ومن المتوقع أن تتم الصفقة نقدًا بالكامل، بقيمة تقديرية تبلغ...
إن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سوف يكون أحد أهم الأحداث في جلسة اليوم، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد أن يتم تحديد لهجة الأسواق المالية...
انخفضت أسهم عملاق الصناعات الدوائية والكيميائية الألماني، باير إيه جي (BAYN.DE) اليوم بأكبر قدر منذ شهر مارس، حيث ستنظر محكمة ولاية واشنطن في قضية تزعم...
يتم تداول أسهم Palantir حاليًا عند 41.47 دولارًا، بزيادة تزيد عن 140٪ منذ بداية العام، مما يعكس نتائج الربع الثاني من عام 2024 القوية والاهتمام المستمر...
المؤشرات الأوروبية ترتفع سهم كونتينينتال يرتفع بأكثر من 7% شركة ستيفل تطلق تغطية تحليلية من HelloFresh الوضع العام للسوق: حققت جلسة الأربعاء...
علقت سوزان كولينز ورافائيل بوسيك من الفيدرالي على السياسة النقدية الأمريكية أمس. وفيما يلي أبرز ما جاء في خطابيهما. كولينز تُظهِر البيانات أن...
أعرب صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي بيتر كازيمير عن تشككه في اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة في أكتوبر بناءً على تقرير تضخم إيجابي واحد فقط....
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم