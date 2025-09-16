٤:٠٦ م

💲ارتفاع الدولار 0.25% قبل محضر FOMC

إن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سوف يكون أحد أهم الأحداث في جلسة اليوم، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد أن يتم تحديد لهجة الأسواق المالية...