مؤشر US100 يكتسب الزخم بعد الاختراق الفني
الرسم البياني لمؤشر US100 (ناسداك) على الإطار الزمني للساعة (H1) يُظهر زخمًا صعوديًا قويًا، حيث واصل المؤشر ارتفاعه ليكسر مستوى المقاومة المهم عند 23851...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
صرّح سكوت بيسنت، المقرب من دونالد ترامب، ومرشح محتمل لمنصب وزير الخزانة، والمرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأن أسعار الفائدة الأمريكية ينبغي أن...
ارتفع سعر الإيثريوم اليوم إلى ما يقارب 4700 دولار أمريكي، محققًا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق في نوفمبر 2021. منذ بداية أبريل، تضاعف سعر الإيثريوم بأكثر...
يستعيد زوج اليورو/الدولار الأمريكي زخمه الصعودي اليوم بعد منشور دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يفيد بأن الرئيس الأمريكي على وشك مقابلة قادة...
يُظهر الرسم البياني للذهب على الإطار الزمني للساعة (H1) تحركات متذبذبة خلال الأسابيع الماضية، وسط تفاعل ملحوظ مع المستويات الفنية الرئيسية، خصوصًا خطوط...
حققت شركة إي. أون (EOAN.DE) نموًا قويًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وتوقعات مؤكدة، مع نمو مستقر رغم التحديات التنظيمية. النتائج...
يسود التفاؤل الأسواق المالية الأوروبية اليوم، حيث ارتفعت عقود DE40 بأكثر من 0.4%، وارتفعت عقود EU50 بنسبة 0.51%. ويتفاعل المستثمرون مع نتائج الشركات المدرجة،...
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الكيانات الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، عن نتائجها البارزة للنصف الأول من عام 2025، والتي تعكس التزامها بتعزيز تنافسية الاقتصاد...
منذ بداية عام 2025، كان اليورو من بين أفضل العملات أداءً، إلى جانب الفرنك السويسري، بينما أصبح الدولار كبش فداء لسياسات الرئيس الأمريكي، حيث سجل أسوأ أداء...
كشفت برجيل القابضة، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن أداء مالي قوي خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفع صافي أرباحها بنسبة لافتة بلغت 128.9%...
في سوق العملات، يرتفع زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني (AUD/JPY) اليوم نتيجةً لتزايد التوقعات بسياسة نقدية متشددة في أستراليا. ولم تتجاوز بيانات نمو...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح متباين لجلسة التداول النقدي اليوم في أوروبا. ينتظر المستثمرون القراءة النهائية لتضخم مؤشر أسعار المستهلك في إسبانيا،...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.0%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 2.0% مؤشر أسعار المستهلكين...
في يوم الأربعاء، أنهى مؤشرا نيكي 225 وتوبكس اليابانيان الجلسة عند مستويات قياسية جديدة، مرتفعين بنسبة 1.5% و0.9% على التوالي. وارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة...
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ اليوم، مدفوعةً بثقة السوق شبه التامة بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع سبتمبر. وشهدت...
الصين توقف شراء فول الصويا الأمريكي الجديد لم تحجز الصين حتى الآن شحنة واحدة من فول الصويا الأمريكي الجديد لموسم 2025/2026، وهو ما يمثل أبطأ...
ستيفن ميران (مرشح ترامب لرئاسة الفيدرالي) راضٍ عن بيانات التضخم الحالية الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، واصفًا إياها بأنها "مُحكمة". يُجادل...
ارتفعت مؤشرات أسهم وول ستريت في الدقائق الأولى من التداول، مع تنامي ثقة المستثمرين بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. مدد...
بعد ساعات قليلة من موافقة الرئيس دونالد ترامب على حل جديد لشركة إنفيديا، يسمح ببيع أحدث شرائح H20 إلى الصين مقابل ضريبة إضافية بنسبة 15%، حظرت الحكومة...
النفط شهدت أسعار النفط الأسبوع الماضي انخفاضات ملحوظة في ظل غياب رسوم جمركية انتقامية على روسيا، باستثناء رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% فُرضت على...
