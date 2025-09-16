مخطط اليوم - NZDUSD (09.10.2024)
خفضت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس، من 5.25% إلى 4.75% تثق اللجنة في أن التضخم يقترب من هدف 2%، حيث أظهرت استطلاعات...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
المزيد
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
المزيد
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
المزيد
خفضت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس، من 5.25% إلى 4.75% تثق اللجنة في أن التضخم يقترب من هدف 2%، حيث أظهرت استطلاعات...
بالنسبة للمستثمرين المهتمين بالسوق الأوروبية، فإن التقويم الاقتصادي اليوم خفيف نسبيًا. ومع ذلك، سيتلقى مستثمرو السوق الأمريكية بعض الإصدارات المثيرة للاهتمام...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات ميزان التجارة لشهر أغسطس: الميزان التجاري الألماني: الفعلي 22.5 مليار؛ المتوقع 18.9 مليار؛...
تمكن الثيران من الحفاظ على السيطرة حتى إغلاق جلسة النقد بالأمس في الولايات المتحدة وعلى الرغم من تقليص بعض المكاسب، أغلقت المؤشرات في منطقة إيجابية....
المؤشرات الأمريكية تقلص مكاسبها من الجزء الأول من اليوم عقب تقارير عن تصعيد محتمل للصراع في الشرق الأوسط، وتحديدًا رد إسرائيلي محتمل على الهجمات الصاروخية...
صرح مسؤولون أمريكيون لوسائل الإعلام أن إسرائيل تدرس توجيه ضربة لمنشآت الطاقة الإيرانية - بحسب شبكة إن بي سي. وارتفعت أسعار النفط بنحو دولار أمريكي واحد...
أعلنت شركة هانيويل إنترناشيونال (HON.US) عن خططها لفصل قسم المواد المتقدمة إلى شركة منفصلة يتم تداول أسهمها علنًا بحلول أوائل عام 2026. ومن المتوقع...
انخفضت أسعار الذهب والفضة اليوم بنسبة 0.7% و3.3% على التوالي وسط قوة الدولار الأمريكي. ارتفع مؤشر USDIDX اليوم بنحو 0.08%، ووسعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية...
انخفض خام برنت (النفط) بنحو 5٪ بعد أن أبلغت مؤسسة النفط الليبية عن ارتفاع الإنتاج (إلى 1.13 مليون برميل يوميًا، لأول مرة منذ أغسطس)، بينما ضعفت التوترات...
وتتداول أسهم شركات صينية عملاقة مثل جيه دي.كوم (JD.US)، وعلي بابا (BABA.US)، وتينسنت (TME.US)، ويام! تشاينا (YUM.US) في نطاق 6 إلى 8% اليوم....
مؤشرا US500 وUS100 يكتسبان بعض المكاسب في بداية الجلسة مؤشر US2000 يتداول عند مستوى منخفض عائدات السندات لأجل 10 سنوات ترتفع فوق 4.00% مؤشر الدولار...
حققت شركة بيبسيكو (PEP.US) اليوم مكاسب طفيفة بعد إصدار نتائج الربع الثالث من عام 2024. وكانت نتائج الشركة متوافقة في الغالب مع التوقعات، لكنها خفضت قليلاً...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - ميزان بيانات التجارة لشهر أغسطس: الواردات: 345.40 مليار سابقًا؛ الصادرات: 271.80 مليار فعلي؛ 266.60...
النفط: تراجعت أسعار النفط لأول مرة في ثماني جلسات. ويعزى الانخفاض إلى عدم التصعيد في الشرق الأوسط وعودة الإنتاج في ليبيا وإيران. يقترب خام غرب...
المؤشرات الأوروبية تحت الضغط خيبة الأمل من مؤتمر اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين تتسبب في تراجع في آسيا توقعات سامسونج بانخفاض الأرباح...
النفط يخسر اليوم ما يقرب من 2%، بعد 6 أيام من المكاسب المتواصلة تقريبًا، بدعم أساسي من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط. تسببت الانخفاضات...
تخسر العقود الآجلة للقطن (COTTON) على بورصة ICE أكثر من 1.5٪ اليوم، وهو ما يمكننا تبريره بقوة الدولار، وتراجع كبير في النفط والمؤشرات الصينية. يبدو...
شهدت سوق الأسهم في هونج كونج اليوم انعكاسًا دراماتيكيًا، حيث انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 10٪ في أسوأ أداء له في يوم واحد منذ الأزمة المالية في عام 2008....
ندوة الكترونية حول التوترات في الشرق الأوسط وتداعياتها على الأسواق بيانات عمل قوية من الولايات المتحدة ترقب بيانات التضخم نتائج البنوك...
انخفضت الأسواق الآسيوية يوم الثلاثاء، متتبعة ضعف وول ستريت خلال الليل حيث غذت بيانات سوق العمل الأمريكية القوية التوقعات برفع أسعار الفائدة لفترة أطول....
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم