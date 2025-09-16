١:٢٨ م

مخطط اليوم - HK.cash (08.10.2024)

شهدت سوق الأسهم في هونج كونج اليوم انعكاسًا دراماتيكيًا، حيث انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 10٪ في أسوأ أداء له في يوم واحد منذ الأزمة المالية في عام 2008....