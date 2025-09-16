١١:٤٢ م

أسعار الذهب تتذبذب حول 2650 دولارا

يبدو أن أسعار الذهب عالقة بعض الشيء بعد ارتفاعها المثير للإعجاب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. من ناحية أخرى، يمكننا أن نرى أسعار النفط ترتفع بسبب المخاطر...