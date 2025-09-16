عاجل: الإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات 🎯
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - الإنتاج الصناعي لشهر أغسطس: الإنتاج الصناعي الألماني: الفعلي 2.9% على أساس شهري؛ المتوقع 0.8% على...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
انخفضت معظم الأسواق الآسيوية يوم الثلاثاء، متتبعة ضعف وول ستريت بين عشية وضحاها حيث غذت بيانات سوق العمل الأمريكية القوية توقعات بارتفاع...
يبدو أن أسعار الذهب عالقة بعض الشيء بعد ارتفاعها المثير للإعجاب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. من ناحية أخرى، يمكننا أن نرى أسعار النفط ترتفع بسبب المخاطر...
سيستمر الاستحواذ في اتجاه العطاءات الكبيرة في قطاع التعدين أكدت كلتا الشركتين بدء المحادثات بشأن استحواذ محتمل في الوقت الحالي، لا توجد اتفاقيات...
وول ستريت تفتح منخفضة يوم الاثنين ارتفعت أسهم شركة أركاديوم ليثيوم بي إل سي بنسبة 40٪ بعد التأكيد على أن مجموعة ريو تينتو قد اتصلت بالشركة بشأن استحواذ...
تتداول البيتكوين فوق 63000 دولار وتكسب أقل من 1%، في محاولة لكسر الحد الأعلى لقناة الاتجاه الصاعد في الأمد المتوسط، وهو ما قد يعني عكس الاتجاه الهبوطي....
Bitcoin is trading above $63,000 and is gaining less than 1%, trying to break above the upper limit of the medium-term uptrend channel, which would potentially...
إن موسم أرباح الربع الثالث من عام 2024 على الأبواب وكما هو معتاد، سوف تقدم أكبر البنوك والمؤسسات المالية نتائجها أولاً. هذا الأسبوع، سوف تعرض...
The Q3 2024 earnings season is ahead of us. As is standard, the largest banks and financial institutions will present results first. This week, results...
انخفاض مؤشر داكس في بداية الأسبوع ارتفاع التقلبات في أسهم Ubisoft مجموعة Adani تبدأ محادثات لشراء شركة Heidelberg Materials التابعة للأسمنت في الهند الوضع...
DAX drops at the start of the week Volatility spikes on Ubisoft shares Adani Group begins talks to buy Heidelberg Materials' Indian cement subsidiary Overall...
بعد عطلة نهاية الأسبوع، لا تزال الأسواق الصينية مغلقة، ومع ذلك، سينتهي الأسبوع الذهبي غدًا وستستأنف التداولات على مؤشرات البر الرئيسي الصيني. ومع ذلك،...
After the weekend, Chinese markets are still closed, nevertheless tomorrow Golden Week will come to an end and trading will resume on mainland Chinese...
الأسواق الآسيوية ترتفع في بداية الأسبوع الجديد العقود الآجلة تشير إلى انخفاض طفيف في افتتاح جلسة النقد يوم الاثنين في أوروبا تقويم كلي محدود لجلسة...
Asian markets gain at start of new week Futures point to slightly lower opening of Monday's cash session in Europe Limited macro calendar for...
صدرت بيانات طلبات المصانع الألمانية لشهر أغسطس هذا الصباح في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير انخفاضًا بنسبة 2% على أساس...
German factory orders data for August was released this morning at 7:00 am GMT. The report was expected to show a 2% month-over-month plunge in orders. German...
انتهت جلسة الجمعة في وول ستريت بمكاسب لمعظم مؤشرات الأسهم حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.22%، في حين أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 0.9% ومؤشر راسل...
Friday's session on Wall Street ended with gains for most stock indices. The Nasdaq gained 1.22%, while the S&P500 added 0.9% and the Russell...
