ملخص يومي - بيانات سوق العمل الأمريكية القوية
تشهد المؤشرات الأمريكية اليوم ضغوطًا صعودية كبيرة، مما يعوض جزءًا من الخسائر التي تكبدتها في بداية الأسبوع. أصبح مؤشر US500 الآن على بعد 0.6% فقط من...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
خسرت شركة Spirit Airlines (SAVE.US) أكثر من 25% اليوم بعد تقارير عن احتمال عدم قدرة الشركة على سداد ديونها. وبالتالي، انخفض سعر سهم الشركة إلى أدنى مستوياته...
شهدت شركة تسلا ارتفاعًا في سعر أسهمها على الرغم من مواجهة تعريفات أوروبية جديدة على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين. وفي حين تم تصميم هذه التعريفات...
كان الصراع في الشرق الأوسط القضية الأكثر أهمية في الأيام الأخيرة بعد التصعيد الذي شهدناه يوم الثلاثاء الماضي، عندما شنت إيران، رداً على الغزو الإسرائيلي...
تجاوز تقرير الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات، حيث ارتفعت الرواتب غير الزراعية بأكثر من 250 ألف وظيفة. انخفض معدل البطالة للشهر الثاني على التوالي...
بحسب بلومبرج، تدرس شركة Tencent الصينية العملاقة وعائلة Guillemot خيارات شراء استوديو الألعاب الفرنسي Ubisoft (UBI.FR)، المعروف بسلسلة Assassin's Creed....
جاءت بيانات الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة أقوى بكثير من المتوقع، مع زيادة بأكثر من 250 ألف وظيفة. هذه هي أعلى قراءة منذ مايو، وانخفض معدل البطالة...
Change in Non-farm Payrolls: 254k (expected: 150k; previous: 142k) Change in Private Payrolls: 223k (expected: 125k; previous: 118k) Two month-revision:...
تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وكان إصدارًا رئيسيًا لليوم، وكذلك للأسبوع بأكمله. وكان من المتوقع أن يظهر...
تختبر العقود الآجلة للقطن منطقة 73 دولارًا أمريكيًا للبالة، قبل تقرير التزام التجار (CoT) اليوم، والذي سيتم إصداره في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت بولندا. من...
Cotton futures are testing the $73 per bale area, ahead of today's Commitment of Traders (CoT) report, which will be released at 8:30 PM BST. Also,...
انخفض عقد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات على خلفية موجة من البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية القوية؛ كان TNOTE في اتجاه هبوطي قوي قصير الأجل ارتفعت...
