⏫ US500 يرتفع 1% بعد NFP

جاءت بيانات الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة أقوى بكثير من المتوقع، مع زيادة بأكثر من 250 ألف وظيفة. هذه هي أعلى قراءة منذ مايو، وانخفض معدل البطالة...