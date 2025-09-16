نظرة على مخطط – TNOTE (04.10.2024)
انخفض عقد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات على خلفية موجة من البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية القوية؛ كان TNOTE في اتجاه هبوطي قوي قصير الأجل ارتفعت...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
انخفض عقد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات على خلفية موجة من البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية القوية؛ كان TNOTE في اتجاه هبوطي قوي قصير الأجل ارتفعت...
مؤشر داكس يعوض بعض الانخفاضات الأخيرة انتباه المستثمرين يتجه إلى بيانات الرواتب غير الزراعية صيدلية ريدكير تسجل نموًا في المبيعات في الربع الثالث الوضع...
تخسر أسهم شركات نقل الحاويات الأوروبية الرائدة، بما في ذلك شركة ميرسك الدنماركية (MAERSKA.DK) وشركة هاباج لويد الألمانية (HLAG.DE)، 7% و12% على التوالي،...
اليوم، سيطلع المستثمرون على تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر سبتمبر. وفي الساعة 14:30، سنتعرف على الحالة الحالية للاقتصاد الأمريكي وما إذا كانت تبرر التغيير...
شهدت أسواق النفط ارتفاعًا كبيرًا أمس، حيث قفز خام برنت بنسبة 5٪ ليصل إلى 77.62 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر. عكس خام غرب تكساس الوسيط...
يمتلئ التقويم الاقتصادي اليوم بإصدارات بيانات مهمة وخطابات البنوك المركزية، وخاصة من أوروبا والولايات المتحدة. وتشمل أبرز الأحداث تقرير الرواتب غير الزراعية...
ارتفعت الأسهم الآسيوية، بقيادة مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج (+2.7٪)، حيث قام المتداولون بتقييم استدامة المكاسب الأخيرة وانتظار تفاصيل التحفيز المالي والإنفاق...
جاءت قراءة التضخم الاستهلاكي في سويسرا لشهر سبتمبر أقل من المتوقع. علاوة على ذلك، من حيث الشهر، هناك انكماش. قراءة المؤشر عند أدنى مستوى لها منذ أغسطس...
يتداول البيتكوين اليوم دون الحاجز النفسي المهم البالغ 60 ألف دولار وكذلك المتوسط الأسي لـ 200 جلسة. ويبدو أن الانخفاض ناجم عن حالة عدم اليقين في وول...
شهدت أسهم مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME.US)، التي تدير بورصات العقود الآجلة مثل CME وCBOT وNYMEX، ارتفاعًا قويًا؛ كان سعر سهم الشركة راكدًا إلى حد...
