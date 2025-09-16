DE40: الأسهم الألمانية تمدد التصحيح الفني 📉
داكس تحت ضغط هبوطي إضافي ساب تحت ضغط إضافي من المدعين الأميركيين باركليز يخفض توصيته بشأن أسهم بورشه أوتوموبيل الوضع العام للسوق: شهدت جلسة...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
المزيد
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
المزيد
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
المزيد
داكس تحت ضغط هبوطي إضافي ساب تحت ضغط إضافي من المدعين الأميركيين باركليز يخفض توصيته بشأن أسهم بورشه أوتوموبيل الوضع العام للسوق: شهدت جلسة...
DAX under further downward pressure SAP under further pressure from US prosecutors Barlcays lowers recommendation on Porsche Automobil shares General...
خسر الجنيه الإسترليني 1% مقابل الدولار الأمريكي اليوم بعد تصريحات رئيس بنك إنجلترا بايلي، الذي أشار إلى أنه بصفته مصرفيًا، يرى فرصة لخفض أسعار الفائدة...
The British pound is losing 1% against the U.S. dollar today following comments by BoE Chairman Bailey, who suggested that, as a banker, he sees an opportunity...
بعد ارتفاع شبه مستمر بنسبة 30% تقريبًا، انخفض مؤشر هانغ سنغ بأكثر من 4.5% اليوم عند ذروة عمليات البيع، مما يشير إلى أكبر عمليات بيع في عامين، بعد سلسلة...
After a nearly 30% near-continuous rally, the Hang Seng Index slid more than 4.5% today at the peak of the sell-off, indicating the biggest sell-off in...
منطقة اليورو: مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لشهر سبتمبر 51.4 نقطة (التوقعات: 50.5 نقطة؛ السابق: 52.9 نقطة). ألمانيا: مؤشر مديري المشتريات...
Eurozone: services PMI index for September 51,4 points. (forecast: 50.5 points; previous: 52.9 points). Germany: PMI index for services for September...
مؤشر أسعار المستهلك في سويسرا لشهر سبتمبر (على أساس سنوي): القيمة الفعلية: 0.8% التوقعات: 1% السابق: 1.1% مؤشر أسعار المستهلك في سويسرا...
شهد مؤشر هانغ سنغ تصحيحًا فنيًا بعد زخم صعودي كبير تشير العقود الآجلة إلى انخفاض افتتاح جلسة اليوم في أوروبا افتتاح أقوى لجلسة اليوم في أوروبا في...
CPI in Switzerland for September (y/y): Actual: 0.8% Forecast: 1% Previously: 1.1% CPI in Switzerland for September (m/m): Actual: -0.3% Forecast:...
Hang Seng sees technical correction after sizable upward momentum Futures point to lower opening of today's session in Europe ower opening...
يخسر الجنيه الإسترليني بشكل ديناميكي هذا الصباح بعد تعليقات رئيس بنك إنجلترا بيلي، الذي اقترح أنه بصفته مصرفيًا، يرى فرصة لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر...
The British pound is losing dynamically this morning following comments by BoE Chairman Bailey, who suggested that, as a banker, he sees an opportunity...
انتهت جلسة الأمس في وول ستريت بمشاعر مختلطة على أساس يومي، تم تداول جميع المؤشرات في نطاق +-0.2٪، حيث سجل مؤشر راسل 2000 أكبر انخفاضات (-0.19٪)...
Yesterday's session on Wall Street ended in mixed sentiment. On an intraday basis, all indices traded in the +-0.2% range, with the Russell 2000...
انتهت جلسة الأربعاء في أسواق الأسهم الأوروبية بمزاج مختلط. أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة منخفضًا بنحو 0.33%، في حين أضاف مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.05%،...
Wednesday's session on European stock markets ended in a mixed mood. Germany's DAX closed the session nearly 0.33% lower, while France's...
علق عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين على الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية اليوم. وفيما يلي أبرز النقاط: من المقرر أن يعيد بنك...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم