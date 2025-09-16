EURUSD drops 0.2% 💵Fed Barkin comments monetary policy
Federal Reserve member Thomas Barkin commented US economy and monetary policy today. Here are the higlights: Fed cut rates are to recalibrate to...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
Danske Research has issued a recommendation for the AUDUSD currency pair. Danske recommends taking a short position with the following parameters: Entry...
انخفضت أسهم شركة التأمين Humana (HUM.US) بنسبة 15% اليوم، بعد أن أشارت الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة أن تصنيفاتها لما يسمى بخطط Medicare Advantage...
Shares of insurance company Humana (HUM.US) are losing 15% today, after the company indicated to the Securities and Exchange Commission that its ratings...
ارتفعت أسعار القمح في بورصة شيكاغو للسلع الأساسية بنحو 2.5% اليوم. كما انخفض معدل هطول الأمطار في روستوف أون دون، المنطقة الرئيسية لإنتاج القمح الشتوي...
Wheat (WHEAT) on Chicago's CBOT commodity exchange is gaining nearly 2.5% today. Precipitation in Rostov-on-Don, Russia's key winter wheat-producing...
النفط.. خام غرب تكساس الوسيط يخسر بعد موافقة أوبك+ على تخفيف تخفيضات الإنتاج في ديسمبر، وفقًا لتقارير وول ستريت جورنال. كما أفادت أوبك أن المنظمة تعمل...
OIL.WTI loses as OPEC+ agreed to ease production cuts in December, according to WSJ reports. Also, OPEC informed that the organization works with Russia,...
مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة (بالبرميل): 3.889 مليون برميل (توقعات -1.43 مليون برميل، سابقًا -4.471 مليون برميل) مخزونات...
EIA Crude Oil Inventories (in barrels): 3.889M (Forecast -1.43M, Previous -4.471M) Gasoline Inventories: 1.119M (Forecast 0.2M, Previous -1.538M) EIA...
وول ستريت تفتح في مزاج متباين؛ النفط ومؤشر فيكس يرتفعان، ومؤشر يو إس 100 يتداول مستقرا ويمحو بعض الانخفاضات. أسهم هيومانا (HUM.US) تخسر ما يقرب من...
Wall Street opens in mixed mood; oil and VIX gain, US100 trades flat and erases some of the declines Humana (HUM.US) shares lose nearly 22%, trading...
ارتفع سعر النفط الخام غرب تكساس الوسيط اليوم فوق أعلى مستوياته المحلية المسجلة في النصف الثاني من سبتمبر/أيلول، ويتجاوز 72 دولاراً للبرميل، بعد أن تعهدت...
WTI crude oil broke above local highs set in the second half of September today and is breaking above $72 per barrel, after Israel vowed to retaliate against...
جاء تقرير التوظيف الأمريكي ADP بقراءة 143 ألف وظيفة مقابل 125 ألف وظيفة و99 ألف وظيفة في السابق دعمت التغيرات في الوظائف في سوق العمل الخاص الأمريكي...
US ADP Report came in 143k vs 125k and 99k previously Stronger than expected private US labor market job change supported US dollar, pressuring EURUSD. Source:...
خسرت شركة نايكي (NKE.US) ما يقرب من 7% في سوق ما قبل التداول اليوم حيث شعر المستثمرون بخيبة الأمل بسبب فشل إيرادات الربع الأول 2024/2025، وسحب إرشادات...
Nike (NKE.US) loses almost 7% in today pre-market as investors felt disappointment due to Q1 2024/2025 revenue miss, and withdrawing full year guidance....
علق رئيس الوزراء الياباني الجديد إيشيبا على السياسة النقدية للبلاد قائلاً إن اليابان "ليست في بيئة تسمح برفع أسعار الفائدة مرة أخرى". وفسرت الأسواق...
New Japanese Prime Minister, Ishiba commented the country's monetary policy expressing that the Japan 'is not in the environment for an additional...
