١٢:٣٦ م

نظرة على مخطط - HK.cash (02.10.2024)

شهد مؤشر هانغ سنغ ارتفاعًا كبيرًا اليوم، حيث قفز بنسبة 8% ليصل إلى أعلى مستوى له في 22 شهرًا عند 22,450. ويمثل هذا اليوم السادس على التوالي من المكاسب،...