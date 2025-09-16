USDJPY gains 0.85% as Japan's PM Ishiba signals no further interest rate hike 📈
New Japanese Prime Minister, Ishiba commented the country's monetary policy expressing that the Japan 'is not in the environment for an additional...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
المزيد
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
المزيد
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
المزيد
New Japanese Prime Minister, Ishiba commented the country's monetary policy expressing that the Japan 'is not in the environment for an additional...
مؤشر داكس يتعرض لمزيد من الضغوط الهبوطية نتائج نايكي تزيد من التقلبات في أقرانها الأوروبيين بنك إتش إس بي سي يرفع توصيته بشأن شركة ريدكير فارماسي...
DAX under further downward pressure Nike results raise volatility on European-listed peers HSBC raised its recommendation on Redcare Pharmacy NV Overall...
اليوم في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، سنرى التقرير الخاص عن تغير التوظيف في الولايات المتحدة. أعطى تقرير ADP مؤخرًا قوة تنبؤية أكبر قليلاً فيما يتعلق بـ...
Today at 13:15 BST, we will see the private report on employment change in the United States. The ADP report has recently given a slightly greater predictive...
شهد مؤشر هانغ سنغ ارتفاعًا كبيرًا اليوم، حيث قفز بنسبة 8% ليصل إلى أعلى مستوى له في 22 شهرًا عند 22,450. ويمثل هذا اليوم السادس على التوالي من المكاسب،...
The Hang Seng Index has experienced a dramatic surge today, jumping 8% to reach a 22-month high of 22,450. This marks the sixth consecutive day of gains,...
يشتمل التقويم الاقتصادي اليوم على بيانات هامة وتصريحات من البنوك المركزية، وخاصة من أوروبا. وتشمل أبرز الأحداث بيانات البطالة الإسبانية، وأرقام التضخم...
Today's economic calendar is packed with significant data releases and central bank speeches, particularly from Europe. Key highlights include Spanish...
ارتفعت الأسهم الآسيوية، حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بأكثر من 9% حيث تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع إعلانات التحفيز الصينية. تظل أسواق البر الرئيسي...
Asian stocks rallied, with Hong Kong's Hang Seng surging over9% as markets reacted positively to China's stimulus announcements. Mainland Chinese...
قررت إسرائيل القيام بعملية عسكرية برية في جنوب لبنان، وكانت هجمات القوات تستهدف مواقع حزب الله. وعلى الرغم من هذا الحادث، كان رد فعل السوق ضئيلًا ومع...
Israel decided to make a ground military operation in southern Lebanon, and the troop attacks were to target Hezbollah positions. Despite this...
وبحسب جيش الدفاع الإسرائيلي، تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل؛ وجميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ حيث يتم إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل....
According to IDF, missiles were launched from Iran into Israel; all Israeli civilians are in bomb shelters as rockets from Iran are fired at Israel. OIL...
أعلنت شركة InMode (INMD.US) التي يقع مقرها في إسرائيل والمتخصصة في التقنيات الطبية قليلة التدخل وغير الجراحية اليوم عن تغييرات كبيرة في القيادة: رحيل شاكيل...
Israel-based company, InMode (INMD.US), specializing in minimum-invasive and non-invasive medical technologies announced significant changes in a leadership...
ارتفعت أسهم شركات الطيران والدفاع مثل نورثروب جرومان وجنرال ديناميكس ورايثيون، وكذلك الشركات الخاصة مثل AeroVironment (AVAV.US، منتج الطائرات بدون طيار...
Aerospace & defense stocks such as Northrop Grumman, General Dynamics, Raytheon, but also private companies such as AeroVironment (AVAV.US, military...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم