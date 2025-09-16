٣:٠٢ م

القهوة تخسر 2% وسط توقعات بهطول أمطار في البرازيل 📉

لا تزال الأمطار على معظم الأراضي البرازيلية غير منتظمة في الأيام المقبلة، ولكن كما ذكرت بلومبرج، فمن المتوقع هطول أمطار واسعة النطاق تصل إلى مناطق إنتاج...