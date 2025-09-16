OIL.WTI with no reaction to Israeli local ground military operation in Lebanon 🚩
The Israeli armed forces (IDF) announced Tuesday that they have begun local ground operations against Hezbollah targets in southern Lebanon. According...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
لا تزال الأمطار على معظم الأراضي البرازيلية غير منتظمة في الأيام المقبلة، ولكن كما ذكرت بلومبرج، فمن المتوقع هطول أمطار واسعة النطاق تصل إلى مناطق إنتاج...
Heavy rains over most of the Brazilian territory are still set to be irregular for the coming days, but as Bloomberg reported, widespread precipitation...
الذهب يكتسب ما يقرب من 0.6٪ اليوم حيث يتوقع المستثمرون دورة تخفيف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث ذكرت وسائل الإعلام...
Gold gains almost 0.6% today as investors anticipate further Fed policy easing cycle, and rising tensions on the Middle East, as media reported that Israel...
شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي تقلبات كبيرة اليوم، حيث تعزز اليورو مقابل الدولار على الرغم من البيانات الاقتصادية المختلطة. ويأتي هذا في ظل خلفية معقدة...
The EUR/USD pair has experienced significant volatility today, with the euro strengthening against the dollar despite mixed economic data. This comes amidst...
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات التضخم الأولية لشهر سبتمبر: مؤشر أسعار المستهلك: 1.8% فعلي على أساس سنوي مقابل 1.8% متوقع...
10:00 AM BST, Eurozone - flash Inflation Data for September: CPI: 1.8% actual YoY vs forecast 1.8% YoY; previous 2.2% YoY; Core CPI: 2.7%...
مؤشر داكس الألماني يتداول عند مستويات الأمس بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات افتتحت شركة كوفسترو تداولاتها مرتفعة بنسبة 6% بعد التوصل إلى اتفاق مع...
German DAX trades at yesterday’s levels after PMI data Covestro opens 6% higher after reaching a deal with Abu Dhabi National Oil Co. Siemens...
اليوم، جاءت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية الأوروبية النهائية أقوى من المتوقع في الغالب، في حين كانت أكبر "فجوة" بين توقعات المحللين والقراءة...
Today, final European manufacturing PMIs came in mostly stronger than expected, while the biggest 'gap' between analysts' expectations and...
يمتلئ التقويم الاقتصادي اليوم بإصدارات بيانات مهمة، وخاصة من أوروبا والولايات المتحدة. وتشمل أبرز البيانات مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية في جميع أنحاء...
Today's economic calendar is packed with significant data releases, particularly from Europe and the United States. Key highlights include manufacturing...
تظل الأسهم الآسيوية في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.2%. ستغلق الأسواق الصينية من 1 أكتوبر إلى 7 أكتوبر بسبب احتفالات الأسبوع الذهبي....
Asian stocks remain in the green, with the Nikkei 225 up 1.2%. Chinese markets will be closed from October 1 to October 7 due to Golden Week celebrations....
جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أضعف من المتوقع في البداية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الإنفاق الحكومي والصادرات. ومع...
UK GDP data came in weaker than initially expected, primarily due to lower government spending and exports. However, business investments performed...
