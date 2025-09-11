عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.9%, المتوقع: 3.0%, الفعلي: 3.1% مؤشر...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
انخفض سهم SAP (SAP.DE) بنحو 5% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل، نتيجةً لضعفٍ عام في أسهم البرمجيات. ورغم عدم معرفة السبب الدقيق لهذه الانخفاضات، إلا أن...
اتسم النصف الأول من جلسة التداول في الأسواق الأوروبية بتفاؤل حذر بين المستثمرين. ويعزز هذا الشعور الإيجابي تمديد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين....
تتوقع بلومبرج إيكونوميكس أن يُسجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي لشهر يوليو أسرع ارتفاع شهري منذ يناير، مما قد يُقوّض فرص خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. من...
يتباطأ موسم الأرباح قليلاً.هذا الأسبوع، سيتجه اهتمام المستثمرين نحو تقارير شركات "الاقتصاد التقليدي"، ولكن ستكون هناك أيضًا بعض المنشورات من...
بناءً على توقعات السوق، قرر بنك الاحتياطي الأسترالي في اجتماعه اليوم خفض سعر الفائدة من 3.85% إلى 3.6%، أي بانخفاض فعلي قدره 25 نقطة أساس. ويشهد زوج الدولار...
ارتفعت قيمة الإيثيريوم أمس إلى 4,300 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى لها منذ سوق صاعدة عام 2021، مدفوعةً بالطلب المؤسسي، والذي تُرجم إلى تدفقات رأسمالية قياسية...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - تغير عدد المطالبين بإعانات البطالة لشهر يوليو: الفعلية -6.2 ألف؛ المتوقعة 19.7 ألف؛ السابقة...
الحدث الأهم اليوم - وعلى مدار الأسبوع بأكمله - هو صدور بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. بالإضافة إلى هذا النشر، من المقرر أيضًا أن يُلقي باركين،...
شهدت المؤشرات الصينية مكاسب بشكل رئيسي بفضل تمديد المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا. كما ارتفعت المؤشرات الأسترالية واليابانية، بينما...
تفتقر المؤشرات إلى محفزات جديدة للنمو في بداية الأسبوع، حيث لم تتجاوز تحركات المؤشرات الرئيسية 0.10%. وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.34%. حققت...
هل هناك أمل في لقاء ترامب وبوتين؟ الصين هي المصدر الأكبر للرسوم الجمركية التي يتم جمعها
ارتفع سهم إنتل (INTC.US) بأكثر من 5% اليوم، عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي للشركة يعتزم لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعالجة المخاوف التي أُثيرت...
وفقًا لمصادر بلومبيرغ، تُقدّم الوثائق المُكتشفة سردًا مُفصّلًا للإجراءات التي اتخذها بنك سيتي جروب الأمريكي بهدف مواصلة التعامل المشروع مع هيريتدج ترست...
افتتحت الأسهم الأمريكية الجلسة دون تغيير يُذكر، مع عودة قطاع أشباه الموصلات إلى دائرة الضوء عقب اتفاق بين كبرى شركات تصنيع الرقائق والحكومة الأمريكية....
ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو (COCOA) على بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بأكثر من 7% اليوم، حيث أدت تقارير عن أحوال جوية قاسية (جفاف وأمطار غزيرة) في أفريقيا،...
نشرت شركة باريك للتعدين (GOLD.US) اليوم، قبل افتتاح السوق، نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025. وقد أعلنت الشركة عن نمو في الإيرادات مدعومةً بتوجه...
شهدت السوق اضطرابًا الأسبوع الماضي إثر تطبيق الولايات المتحدة تعريفات جمركية متبادلة كبيرة. في سوق الذهب، كان المستثمرون شبه متأكدين من أن التعريفات الجمركية...
استهلت عملة البيتكوين يومها بارتفاعات قوية في سعرها، مما دفع أكبر عملة رقمية في العالم إلى الاقتراب من أعلى مستوى لها على الإطلاق. وتدعم هذه المكاسب الأخيرة...
انخفضت أسهم شركة راينميتال الألمانية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الدفاعية (RHM.DE)، المُصنّعة لقذائف المدفعية عيار 155 ملم والمركبات العسكرية، بنحو 4%...
