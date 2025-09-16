نظرة على مخطط - الذهب (30.09.2024)
شهدت سوق الذهب اليوم تقلبات كبيرة، حيث تحوم الأسعار بالقرب من أعلى مستوياتها القياسية على الرغم من التراجع الطفيف بنسبة 0.7٪. يأتي هذا في ظل خلفية معقدة...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
The gold market has experienced significant volatility today, with prices hovering near record highs despite a slight pullback of 0.7%. This comes amidst...
03:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر دالاس الفيدرالي للأعمال الصناعية لشهر أغسطس: القراءة الفعلية -9.0 مقابل التوقعات؛ - 10.3؛ القراءة...
03:30 PM BST, United States - Dallas Fed Mfg Business Index for September: actual -9.0 vs expected; - 10.3; previous...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي النفط يتأرجح بين توترات الشرق الأوسط وبيانات الصين المؤشرات الامريكية تنتظر بيانات العمل في نهاية...
وول ستريت تفتح على تباين، مع محاولة ناسداك الاستقرار أسهم إيكو ستار تهبط بنسبة 10% بعد الإعلان عن بيع أعمال توزيع الفيديو الأسهم الصينية تواصل الارتفاع الأسهم...
Wall Street opens mixed, with Nasdaq 100 trying not to lose ground EchoStar shares are down 10% following the announcement that it will sell video...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع المؤشر. بيانات مؤشر...
شهد اليورو انخفاضًا بعد أن ألقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد خطابًا أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي. وفي خطابها،...
The euro experienced a decline after European Central Bank President Christine Lagarde delivered a speech to the Committee on Economic and Monetary Affairs...
صدرت اليوم بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأولية لشهر سبتمبر من ألمانيا في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير استمرار تباطؤ...
Flash CPI data for September from Germany was released today at 1:00 pm BST. The report was expected to show a continued slowdown in annual CPI and a slight...
يعد شهر أكتوبر تاريخيًا الشهر الأكثر تقلبًا في سنوات الانتخابات بمتوسط مؤشر التقلبات عند 24.5 يخلق تحرك السعر تشكيل الكأس مع المقبض كان شهر...
انخفضت أسهم أستون مارتن بأكثر من 25٪ اليوم، مسجلة أكبر انخفاض لها في يوم واحد في أربع سنوات. محت الأسهم بعض الانخفاضات ولكن على الرغم من ذلك...
مؤشر داكس تحت الضغط، لكنه يحافظ على مناطق قريبة من ATH تنوي الحكومة الألمانية خفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى الصفر....
Aston Martin shares have plummeted over 25% today, marking their biggest one-day drop in four years. Shares have erased some of the declines but despite...
DAX under pressure, but keeps zones close to ATH The German government is to lower its GDP growth forecast for 2024 to zero. It had previously forecast...
Bank of America has released a recommendation for the GBPUSD currency pair. Bank of America recommends taking a short position on the pair with the...
استجاب زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي بارتفاعات طفيفة لقراءات بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر من الولايات الألمانية وعلى الرغم من أن البيانات...
