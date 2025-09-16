Euro gains slightly after CPI data readings from particular German states
The EURUSD pair reacted with slight increases to readings of September CPI data from the German states. Although the annual data came out lower than earlier...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
المزيد
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
المزيد
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
المزيد
The EURUSD pair reacted with slight increases to readings of September CPI data from the German states. Although the annual data came out lower than earlier...
لا تزال معنويات العملات المشفرة دون تفاؤل واضح؛ البيتكوين أقل من 65 ألف دولار، على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي المكاسب الضخمة في الصين لا تدعم البيتكوين؛...
Cryptocurrency sentiment still without clear optimism; Bitcoin below $65k, despite weak US dollar Huge gains in China do not support Bitcoin; altcoins sentiments...
MUFG has issued a recommendation on the AUDUSD currency pair. MUFG recommends taking a long position on the AUDUSD pair with the following conditions: Entry...
يبدأ الأسبوع الجديد باستمرار المشاعر الصعودية في الصين على خلفية خطة واسعة النطاق لخفض أسعار الفائدة وتنفيذ تدابير إضافية للمساعدة في تحفيز الاقتصاد. وتوسع...
The new week begins with a continuation of bullish sentiment in China on the back of a broad plan to cut interest rates and implement additional measures...
الأسواق الآسيوية تجلب مرة أخرى ارتفاعًا في تقلبات السوق تدابير تحفيز العقارات الجديدة تدفع مؤشرات شنغهاي للارتفاع بأكثر من 7٪ تأكيد انتخاب...
Asian markets once again bring a spike in market volatility New real estate stimulus measures propel Shanghai indexes up more than 7% Confirmation...
اختتمت جلسة الجمعة في الأسواق المالية العالمية ارتفاعًا حادًا للمؤشرات الأوروبية. وفي حالة وول ستريت، لم تكن المكاسب موحدة للغاية، حيث ارتفعت أسهم شركات...
Friday's session on global financial markets ended sharply higher for European indices. In the case of Wall Street, the gains were not...
أعلن بنك الشعب الصيني اليوم عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية وخفض تكاليف الاقتراض القصير الأجل. كما أدت إشارة أخرى مؤيدة للنمو إلى دعم...
The People's Bank of China announced today a cut in the reserve requirement ratio for financial institutions and lowered short-term borrowing...
ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة تزيد عن 2.00% لتصل إلى 66500 دولار. وعلى الرغم من أن شهر سبتمبر كان تاريخيًا شهرًا ضعيفًا بالنسبة لسوق العملات المشفرة، إلا...
Bitcoin is gaining over 2.00% to reach $66,500. Despite September historically being a weak month for the cryptocurrency market, Bitcoin is up more than...
03:00 PM BST, United States - University of Michigan inflation report for September: Michigan 1-Year Inflation Expectations:...
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 2.8%, المتوقع:2.7%, الفعلي: 2.7% توقعات التضخم لمدة 5 سنوات...
الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة تحقق أكبر المكاسب مؤشر US500 يظل فوق 5800 نقطة الدولار يخسر بشكل كبير، مع انخفاض مؤشر USDIDX إلى ما دون 100 نقطة عوائد...
Small-Cap Companies Gain the Most US500 remains above 5800 points The dollar is losing significantly, with the USDIDX dropping below 100 points Bond...
ارتفعت أسهم شركة بريستول مايرز (BMY.US) بنسبة 4% قبل الجلسة الأخيرة لهذا الأسبوع في وول ستريت بعد أن حصلت الشركة المصنعة للأدوية على موافقة إدارة...
Bristol Myers (BMY.US) shares are up 4% ahead of the week’s final session on Wall Street after the drugmaker won approval from the U.S. Food and...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم