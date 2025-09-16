٤:٣٠ م

عاجل: بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) من الولايات المتحدة

تم إصدار حزمة البيانات الشهرية من الولايات المتحدة، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة التقرير...