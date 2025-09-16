BREAKING: EURUSD gains after lower PCE data 📌
01:30 PM BST, United States - Inflation Data for August: PCE price index: actual 0.1% MoM; forecast 0.2% MoM; previous 0.2% MoM; PCE...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
تم إصدار حزمة البيانات الشهرية من الولايات المتحدة، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة التقرير...
EURUSD يتعافى من الخسائر قبل PCE قد يحدد تضخم PCE الأساسي التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الفيدرالية في نوفمبر على الرغم من أن قرار...
EURUSD recovers from losses ahead of PCE Core PCE inflation could determine expectations for the November Fed rate cut Although the next...
شهد زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني تقلبات كبيرة اليوم في أعقاب التطورات السياسية الرئيسية في اليابان وإصدار بيانات اقتصادية جديدة. فاز وزير الدفاع...
The USDJPY pair has experienced significant volatility today following major political developments in Japan and the release of new economic data. Former...
افتتح مؤشر داكس الألماني عند مستويات قياسية مرتفعة؛ انتعاش شركات صناعة السيارات الألمانية وسط تحسن معنويات الصين ارتفعت أسهم هوجو بوس (BOSS.DE) وبوما...
During Asian session, Chinese Hang Seng Index rallied more than 3.5% again, improving sentiments across European, procyclical companies and those with...
بلغ معدل البطالة في ألمانيا لشهر أغسطس 6%، وهو ما يتماشى مع التوقعات والقراءة السابقة جاء التغير في البطالة 17 ألفًا مقابل 13.5 ألفًا متوقعة...
افتتح مؤشر داكس الألماني عند مستويات قياسية انخفض مؤشر SAP بنسبة 1% بعد أنباء عن استياء كبير من الموظفين من المقرر أن يبدأ Commerzbank AG محادثات...
German unemployment rate for August came in 6%, in line with expectations, and previous reading Unemployment change came in 17k vs 13.5k exp....
German DAX opened at record levels SAP is 1% lower after news of significant employee discontent Commerzbank AG is set to begin talks today...
ارتفعت العقود الآجلة للقطن (COTTON) على بورصة ICE بأكثر من 1% اليوم وتحاول التعافي، بعد الانخفاضات التي شهدتها أمس. ضرب إعصار هيلين فلوريدا بقوة كبيرة،...
Cotton (COTTON) futures on ICE are gaining more than 1% today and trying to rebound, following yesterday's declines. Hurricane Helene hit Florida with...
08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات التضخم لشهر سبتمبر: مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: الفعلي 1.7% على أساس سنوي؛ المتوقع 1.9%...
08:00 AM BST, Spain - Inflation Data for September: Spanish HICP: actual 1.7% YoY; forecast 1.9% YoY; previous 2.4% YoY; Spanish...
فرنسا، بيانات التضخم لشهر سبتمبر: مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي على أساس سنوي: 1.5% نهائي: مقابل 1.9% (توقعات) مقابل 2.2% (السابق) مؤشر...
France, Inflation Data for September: French HICP YoY: 1.5% Final: vs 1.9% (forecast) vs 2.2% (previous) French HICP MoM: -1.2% Final:...
فاز شيجيرو إيشيبا بالتصويت الداخلي لزعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان، وبالتالي سيتم ترشيحه كرئيس وزراء جديد لليابان. وهو وزير دفاع سابق. يُعرف...
