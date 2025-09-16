🏯الين يرتفع ب 0.8% بعد انتخاب رئيس الوزراء
فاز شيجيرو إيشيبا بالتصويت الداخلي لزعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان، وبالتالي سيتم ترشيحه كرئيس وزراء جديد لليابان. وهو وزير دفاع سابق. يُعرف...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
المزيد
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
المزيد
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
المزيد
فاز شيجيرو إيشيبا بالتصويت الداخلي لزعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان، وبالتالي سيتم ترشيحه كرئيس وزراء جديد لليابان. وهو وزير دفاع سابق. يُعرف...
Shigeru Ishiba won the internal vote for the leader of the Liberal Democratic Party in Japan and will thus be nominated as the new prime minister of Japan....
ستهيمن بيانات التضخم من دول متعددة، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، على جلسة اليوم، فضلاً عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل أرقام الناتج...
Today's session will be dominated by inflation data from multiple countries, including France, Spain, and the United States, as well as key economic...
انخفضت الأسهم الآسيوية قليلا، بعد ارتفاع أسبوعي مثير للإعجاب في الأسواق الصينية التي قادت الهجوم بعد أن أعلنت بكين عن تدابير تحفيز واسعة النطاق. ارتفع...
Asian stocks rallied, with Chinese markets leading the charge after Beijing announced broad stimulus measures. China's blue-chip index is on track...
سجلت المؤشرات الأمريكية جلسة صعودية طفيفة اليوم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 0.3%، وزاد مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.4%، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.6%،...
U.S. indices are recording a slightly upward session today. The S&P 500 index is up about 0.3%, the Nasdaq 100 is gaining 0.4%, the Dow Jones is...
ارتفعت أسهم شركة بلاك سكاي تكنولوجي (BKSY.US) بأكثر من 14% في جلسة اليوم بعد أنباء عن فوزها بعقد جديد من البحرية الأمريكية. يرتبط العقد بمشروع البحث Overmatch،...
BlackSky Technology (BKSY.US) is up more than 14% in today's session following news that it has been awarded a new contract by the US Navy. The contract...
تستمر العملات المشفرة في تحقيق سلسلة من الارتفاع مدفوعة بموقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتساهل بشأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة. أضافت عملة البيتكوين...
Cryptocurrencies are extending an upward streak driven by the by the Fed's dovish stance on monetary policy in the US. Bitcoin added more than 2.7%...
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة العدل الأمريكية تعتزم بدء تحقيق في شركة سوبر ميكرو كمبيوتر (SMCI.US). واتهم موظف سابق في سوبر ميكرو الشركة المصنعة...
The U.S. Department of Justice intends to launch an investigation into the Super Micro Computer (SMCI.US) company, the Wall Street Journal reported. Super...
ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 47 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع، وفقًا لأحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مقابل توقعات بارتفاعها بمقدار 52...
Natural gas inventories increased by 47 billion cubic feet during the week, according to the latest EIA data, against expectations of 52 billion cubic...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي مخزونات الغاز في الولايات المتحدة نظرة على الموسمية للغاز الطبيعي هل هناك فرصة لشتاء قاس؟ الأعاصير...
وول ستريت في مزاج صعودي في بداية جلسة الثلاثاء ارتفعت أكسنتشر بنسبة 5٪، بعد أن أصدرت الشركة نتائج قوية للربع الرابع من سنتها المالية يراجع المحللون...
تظل شركة جوجل، التابعة لشركة ألفابت، رائدة في سوق التكنولوجيا في عام 2024. ولم تتجاوز النتائج المالية الأخيرة للشركة للربع الثاني من عام 2024 توقعات المحللين...
Wall Street in bullish mood at the start of Tuesday's session Accenture gains 5%, after the company released strong results for the fourth...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم