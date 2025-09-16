Stock of the week - Alphabet (26.09.2024)
Google, a subsidiary of Alphabet Inc., remains a leader in the technology market in 2024. The company's recent financial results for the second quarter...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
المزيد
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
المزيد
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
المزيد
01:30 PM BST, United States - Employment Data: Initial Jobless Claims: actual 218K; forecast 224K; previous 222K; 01:30 PM BST, United...
01:30 PM BST, United States - GDP data: GDP (Q2): actual 3.0% QoQ; forecast 3.0% QoQ; previous 3.0% QoQ; GDP Price Index (Q2): actual...
صدرت بيانات طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: طلبيات السلع المعمرة: السابق: 9.9%, المتوقع: -2.8%, الفعلي: 0.0% طلبيات السلع...
تستمر المعادن الثمينة في مسارها الصعودي، حيث وصلت إلى قمم جديدة. ففي حالة الذهب، نلاحظ اليوم ارتفاعات بأكثر من 0.8%، مما دفع السبائك إلى ما يزيد عن 2675...
Precious metals continue their bullish streak, breaking out to new peaks. In the case of gold, we note today more than 0.8% increases, which with their...
عودة الإمدادات من ليبيا تراجع النفط بقوة منذ مساء أمس بعد تقارير عن تعيين محافظ مؤقت للبنك المركزي في ليبيا من قبل الحكومتين في البلاد والجدير بالذكر...
لقد سرقت شركة Micron Technology الأضواء من جنون الذكاء الاصطناعي. حيث ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 14% في تداولات ما بعد ساعات التداول، بعد النتائج المالية...
Return of supply from Libya Oil has been strongly retreating since last evening after reports about the appointment of an interim central bank governor...
مؤشر داكس الألماني يفتتح عند مستويات قياسية أسهم كومرتس بنك ترتفع بعد الإعلان عن زيادة الربحية BASF SE تخفض توزيعاتها النقدية وتستعد لبيع أصولها الوضع...
Micron Technology has now stolen the limelight of the AI craze. The company’s shares have skyrocketed by 14% in the after-hours trading, following...
German DAX opened at record levels Commerzbank shares higher after announcement to increase profitability BASF SE is cutting its dividend and preparing...
تكتسب المؤشرات الصينية ما يصل إلى 5.00% استجابة لحزم المساعدات القياسية المحتملة التي تدرسها الحكومة. كما تدعم السوق الصينية تحسن المشاعر في أوروبا والولايات...
Chinese indices are gaining up to 5.00% in response to potential record-breaking aid packages being considered by the government. The Chinese market is...
08:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، سويسرا - قرار سعر الفائدة للبنك الوطني السويسري (الربع الثالث) لشهر ديسمبر: القيمة الفعلية 1.00%؛...
08:30 AM BST, Switzerland - SNB Interest Rate Decision (Q3) for December: actual 1.00%; forecast 1.00%; previous 1.25%; The...
يتضمن التقويم الاقتصادي الكلي اليوم العديد من الأحداث الجديرة بالملاحظة. والأهم من ذلك، أننا سنسمع آراء ممثلي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بما في...
Today's macroeconomic calendar includes several noteworthy events. Most importantly, we will hear opinions from FOMC representatives, including Chairman...
أغلقت المؤشرات في الولايات المتحدة الأمريكية على انخفاض طفيف أمس ومع ذلك، في الجزء الأول من اليوم، نلاحظ انتعاشًا في العقود الآجلة. تجاوز مؤشر US500...
The indices in the USA closed slightly negative yesterday. However, in the first part of today, we observe a rebound in futures. The US500 surpassed...
