حصاد الأسواق (26.09.2024)
أغلقت المؤشرات في الولايات المتحدة الأمريكية على انخفاض طفيف أمس ومع ذلك، في الجزء الأول من اليوم، نلاحظ انتعاشًا في العقود الآجلة. تجاوز مؤشر US500...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
The indices in the USA closed slightly negative yesterday. However, in the first part of today, we observe a rebound in futures. The US500 surpassed...
فشل مؤشر هانغ سنغ الصيني في تكرار مكاسب الأمس، وشهدت العقود الآجلة للمؤشر الصيني اليوم تصحيحًا بنسبة 3% تقريبًا في التعافي، مدفوعًا بإشارات حذرة من...
China's Hang Seng Index failed to repeat yesterday's gains, and Chinese index futures today saw a nearly 3% correction in the rebound, driven...
على الرغم من الافتتاح المتفائل للغاية لجلسة اليوم في وول ستريت، إلا أن النصف الثاني من اليوم جلب انخفاضات حيث محا مؤشر US100 كل التحركات الصعودية تقريبًا...
Despite quite optimistic opening today session on Wall Street, the second half of a day brings declines as US100 erases almost all today upward move and...
اتفق ممثلو الحكومتين في ليبيا على ترشيح مرشح مشترك لرئاسة البنك المركزي لفترة مؤقتة. وفي وقت سابق، أدى الخلاف حول اختيار رئيس البنك المركزي إلى توقف الإنتاج...
Representatives of the two governments in Libya have agreed to nominate a joint candidate to head the central bank for an interim period. Earlier, a dispute...
رفعت شركة BMO Capital اليوم تصنيف Denison Mines (DNN.US) إلى "أداء أفضل من السوق"، تاركة هدف سعر السهم دون تغيير عند 3 دولارات كندية مقابل 2.5...
BMO Capital raised today Denison Mines (DNN.US) to 'market outperform', leaving shares price target unchanged at 3 CAD vs 2.5 CAD on market (1.9...
وول ستريت تحقق مكاسب طفيفة؛ إنفيديا تقود الشركات الكبرى في الولايات المتحدة بارتفاع يزيد عن 3% مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة في أغسطس...
Wall Street gains slightly; Nvidia (NVDA.US) lead US large caps with more than 3% rise; Amgen (AMGN.US) declines 5%, pressuring DJIA August US new...
EIA Crude Oil Inventories Actual -4.471M (Forecast -1.43M, Previous -1.630M) EIA Gasoline inventories: -1.538M (Forecast 0.2M, Previous 0.069M) EIA...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
US New Home Sales Change MoM: -4.7% (Forecast -5.3%, Previous 10.6%) US New Home Sales (in units): 0.716M (Forecast 0.7M, Previous 0.739M) Average...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 3:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان...
مؤشر داكس الألماني يتعرض لضغوط، لكنه يظل بالقرب من المتوسط المتحرك القياسي الأسترالي SAP يخسر 3% بعد إعلان بدء التحقيق جي بي مورجان تشيس يعزز...
German DAX under pressure, but keeps zones close to ATH SAP loses 3% after announcement on initiated investigation JPMorgan boosts sentiment around...
هل لا تزال شركة Ubisoft قادرة على تحويل الأمور؟ تلوح عاصفة في الأفق في Ubisoft (UBI) بعد أن انتقد صندوق التحوط AJ Investments حوكمة ناشر ألعاب الفيديو...
Can Ubisoft still turn things around? A storm is brewing at Ubisoft (UBI) after hedge fund AJ Investments criticized the video games publisher's...
