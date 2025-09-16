Can Ubisoft still turn things around?
Can Ubisoft still turn things around? A storm is brewing at Ubisoft (UBI) after hedge fund AJ Investments criticized the video games publisher's...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
المزيد
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
المزيد
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
المزيد
Can Ubisoft still turn things around? A storm is brewing at Ubisoft (UBI) after hedge fund AJ Investments criticized the video games publisher's...
يتعرض الدولار لضغوط هبوطية مستمرة منذ التحول الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي. واليوم، نشهد إعادة اختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 100.0000...
The dollar has been under continuous downward pressure since the Fed's dovish pivot last week. Today, we are seeing a retest of the key support level...
IFR has issued a recommendation for the GBPUSD currency pair. IFR recommends taking a short position on the pair with the following levels: Entry:...
لا يتضمن التقويم الاقتصادي الكلي اليوم أي أحداث مجدولة قد تؤثر على الأسواق المالية العالمية. الحدث الوحيد الجدير بالملاحظة هو تقرير مبيعات المنازل الجديدة...
Today's macroeconomic calendar has no events scheduled that could impact global financial markets. The only noteworthy event is the U.S. new home sales...
تتداول مؤشرات منطقة آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض في الغالب. تشهد السوق في الصين، بعد مكاسب الأمس، تصحيحًا اليوم بنسبة 2.00-2.70%. ارتفع مؤشر نيكاي...
Indices from the Asia-Pacific region are mostly trading lower. The market in China, after yesterday's gains, is seeing a correction today of...
اختتمت جلسة الثلاثاء في أوروبا على مكاسب: حيث ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.8%، وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.28%، وزاد مؤشر FTSE 100 البريطاني...
The Tuesday session in Europe closed with gains: the German DAX gained 0.8%, the French CAC40 added 1.28%, the British FTSE 100 increased by 0.28%,...
قدمت شركة إنتل (INTC.US) الجيل القادم من حلول الذكاء الاصطناعي، وحدة المعالجة المركزية Xeon 6 ومسرع الذكاء الاصطناعي Gaudi 3، بهدف تحدي هيمنة إنفيديا (NVDA)...
Intel (INTC.US) has introduced its next-generation AI solutions, the Xeon 6 CPU and Gaudi 3 AI accelerator, aiming to challenge Nvidia’s (NVDA) dominance...
تشهد المؤشرات تصحيحًا طفيفًا في بداية الجلسة. انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.26%. وتتراجع العائدات على السندات لأجل عامين، في حين ترتفع العائدات على...
Indices are experiencing a slight correction at the start of the session. The dollar index is down 0.26%. Yields on 2-year bonds are declining,...
03:00 PM BST, United States - CB Consumer Confidence for September: actual 98.7; forecast 103.9; previous 105.6; 03:00 PM...
صدر مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك في الولايات المتحدة في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر مؤشر كونفرنس بورد ارتفاع طفيف. ثقة...
النفط: إن الخفض الكبير في أسعار الفائدة الأميركية والحوافز من جانب بنك الشعب الصيني من شأنهما أن يؤديا إلى انتعاش سوق النفط. وإذا أدى النقد المحرر...
Oil: A large cut in US interest rates and stimulus from the People's Bank of China are leading to a revival in the oil market. If the freed-up...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم