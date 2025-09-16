قد يكون الغاز الطبيعي الأمريكي باهظ الثمن في العام المقبل، لكن في أوروبا ستكون أرخص
أكتوبر ونوفمبر هما عادة الأشهر الأكثر تقلبًا لأسعار الغاز الطبيعي. ولا يختلف عام 2024 عن غيره. فهو الوقت الذي يحول فيه المستثمرون تركيزهم من موسم الصيف...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
أكتوبر ونوفمبر هما عادة الأشهر الأكثر تقلبًا لأسعار الغاز الطبيعي. ولا يختلف عام 2024 عن غيره. فهو الوقت الذي يحول فيه المستثمرون تركيزهم من موسم الصيف...
كان أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في شيكاغو، متساهلًا للغاية أمس، مؤكدًا موقف باول من الاجتماع الأخير وفيما يلي تصريحات جولسبي: إذا...
مؤشر داكس الألماني يكسر أعلى مستوى تاريخي جديد الموضة تقود النمو في أوروبا دي إتش إل على موجة بيان الإدارة الوضع العام للسوق: تجلب جلسة...
تقدم أحدث البيانات الاقتصادية من اليابان صورة مختلطة، مع انكماش مؤشر مديري المشتريات الصناعي بشكل أكبر بينما يتوسع مؤشر مديري المشتريات الخدمي. هذا التباعد...
إن التدابير التحفيزية التي أعلن عنها بنك الشعب الصيني اليوم في مؤتمره في بكين تعمل على تحسين المشاعر حول الأصول التي تحركها الدورة الاقتصادية مثل أسهم...
استنادًا إلى مؤشر هانغ سنغ الصيني للمؤسسات الصينية (مؤشر HSCEI)، يكتسب عقد CHN.cash ما يقرب من 4.4٪ اليوم بدعم من التعليقات من مؤتمر صحفي في بكين. يبدو...
أصدر معهد IFO الألماني أحدث مجموعة من مؤشرات المشاعر اليوم في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن تظهر بيانات أغسطس انخفاضًا في مؤشر مناخ...
ستهيمن على جلسة اليوم بيانات المعنويات الاقتصادية الألمانية، والعديد من خطابات البنوك المركزية، ومؤشرات سوق الإسكان الرئيسية في الولايات المتحدة. وسيراقب...
ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، بقيادة الأسواق الصينية، في أعقاب إعلان بكين عن تحفيز نقدي واسع النطاق وتدابير دعم سوق العقارات. وارتفع مؤشرا CSI...
حققت الجلسة الأولى من الأسبوع في سوق الأسهم الأوروبية مكاسب لمعظم المؤشرات. أنهى مؤشر داكس الألماني الجلسة بارتفاع 0.58%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بارتفاع...
