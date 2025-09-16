بنك باركليز يعزز المعنويات حول أسهم تسلا ⚡
عزز بنك باركليز المشاعر الصعودية بشأن سهم تيسلا (TSLA.US) في تداولات يوم الاثنين بعد أن قال البنك إن تيسلا ستبلغ عن تسليمات 470 ألف وحدة في الربع الثالث،...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
المزيد
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
المزيد
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
المزيد
عزز بنك باركليز المشاعر الصعودية بشأن سهم تيسلا (TSLA.US) في تداولات يوم الاثنين بعد أن قال البنك إن تيسلا ستبلغ عن تسليمات 470 ألف وحدة في الربع الثالث،...
Barclays is reinforcing bullish sentiment on Tesla (TSLA.US) stock in Monday trading after the bank said Tesla will report deliveries of 470,000 units...
البيتكوين لا يزال أقل من الحد الأعلى لقناة الاتجاه الصاعد؛ رد الفعل الصعودي لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي يتلاشى المشاعر حول معظم العملات البديلة...
Bitcoin still below upper limit of uptrend channel; upward reaction to US PMI erased Sentiment around most altcoins is mixed, but Bitcoin's dominance...
Credit Agricole issued a recommendation for the EURJPY currency pair. Credit Agricole recommends taking a short position on EURJPY at the following...
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي اليوم بنسبة 3%، على الرغم من أن الزيادة تقلصت قليلاً في وقت لاحق. تستمر المكاسب القوية في مواجهة خطر حدوث إعصار آخر في الولايات...
NATGAS prices rose 3% today, although later the increase was slightly reduced. The strong gains continue in the face of the risk of another hurricane in...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة في توقيت دبي: بنك الاحتياطي الفيدرالي يضرب الدولار ما هو التالي بالنسبة لأسواق الذهب والنفط؟
United States, PMI Data for September: S&P Global Services PMI: Actual: 55.4. 55.3 (forecast) vs 55.7 (previous) S&P Global...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة: مؤشر مديري...
يبدو أن البنوك المركزية قد أخطأت في إدارة الأمور. فاقتصاد منطقة اليورو يتعثر، كما توضح بيانات مؤشر مديري المشتريات اليوم لشهر سبتمبر، ومع ذلك فإن بنك الاحتياطي...
قال رئيس اتحاد المقاولين العراقي، علي سنافي، إن بلاده تعتزم إنشاء محطة طاقة كهربائية وأخرى لتحلية مياه البحر عبر شراكة صينية،...
Central banks seem to have got things round the wrong way. The Eurozone economy is faltering, as today’s PMI data for September highlights, yet it’s...
وول ستريت في مزاج متباين في بداية جلسة يوم الاثنين دويتشه بنك يراجع تصنيفه لبنك نيويورك ميلون إنتل (INTC.US) تكتسب 3٪ بعد أن اتصلت شركة كوالكوم...
Wall Street in mixed mood at the start of Monday's session Deutsche Bank revises rating on BNY Mellon Intel (INTC.US) gains 3% after...
يخطط البنك المركزي المصري لطرح نسبة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية قبل نهاية الربع الأول من 2025، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات...
مؤشر داكس الألماني يظل في منطقة أعلى مستوياته التاريخية استحواذ يوني كريديت على كوميرز بنك في دائرة الضوء تغيير التوصية لزالاندو وهوجو بوس الوضع...
Germany's DAX remains in the zone of record highs UniCredit's acquisition of Commerzbank in focus Change of recommendation for Zalando...
تقترب شركة "مصدر" من الاستحواذ على شركة الطاقة المتجددة الإسبانية "سايتا ييلد" المملوكة لشركة "بروكفيلد أسيت مانجمنت" (Brookfield...
لقد رسمت أحدث البيانات الاقتصادية من ألمانيا ومنطقة اليورو صورة قاتمة، مع وجود مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والمركبة في منطقة الانكماش. هذا الضعف الاقتصادي...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم