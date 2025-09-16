٩:٢٤ م

بنك باركليز يعزز المعنويات حول أسهم تسلا ⚡

عزز بنك باركليز المشاعر الصعودية بشأن سهم تيسلا (TSLA.US) في تداولات يوم الاثنين بعد أن قال البنك إن تيسلا ستبلغ عن تسليمات 470 ألف وحدة في الربع الثالث،...