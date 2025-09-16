١٢:٠٧ م

عاجل: قراءات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر سبتمبر في منطقة اليورو أضعف من المتوقع، زوج العملات EURUSD يواصل خسائره📉

أكدت بيانات منطقة اليورو ما تمكنت السوق من استيعابه من البيانات الفرنسية والألمانية. فقد كان كل من مؤشري مديري المشتريات التصنيعي والمركب في حالة انكماش....