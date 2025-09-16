مصدر الإماراتية تقترب من الاستحواذ على سايتا الإسبانية للطاقة المتجددة
تقترب شركة "مصدر" من الاستحواذ على شركة الطاقة المتجددة الإسبانية "سايتا ييلد" المملوكة لشركة "بروكفيلد أسيت مانجمنت" (Brookfield...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
المزيد
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
المزيد
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
المزيد
تقترب شركة "مصدر" من الاستحواذ على شركة الطاقة المتجددة الإسبانية "سايتا ييلد" المملوكة لشركة "بروكفيلد أسيت مانجمنت" (Brookfield...
لقد رسمت أحدث البيانات الاقتصادية من ألمانيا ومنطقة اليورو صورة قاتمة، مع وجود مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والمركبة في منطقة الانكماش. هذا الضعف الاقتصادي...
The latest economic data from Germany and the Eurozone has painted a gloomy picture, with manufacturing and composite PMIs in contraction territory. This...
المملكة المتحدة، مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر سبتمبر التصنيع: 51.5 مقابل 52.2 المتوقعة (52.5 سابقًا) الخدمات: 52.8 مقابل 53.5 المتوقعة (53.7...
UK PMI data came in lower than expected but remain in expansionary territory (above 50 points). Following the news, the GBP is appreciating against both...
أكدت بيانات منطقة اليورو ما تمكنت السوق من استيعابه من البيانات الفرنسية والألمانية. فقد كان كل من مؤشري مديري المشتريات التصنيعي والمركب في حالة انكماش....
Eurozone data have confirmed what the market was able to grasp from French and German data. Both manufacturing and composite PMIs are in contraction. Only...
صدرت اليوم مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر أغسطس من فرنسا وألمانيا في الساعة 8:15 صباحًا بتوقيت جرينتش و8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش على التوالي وكان...
Flash PMI indices for August from France and Germany were released today at 8:15 am BST and 8:30 am BST, respectively. Data was expected to show manufacturing...
ستركز جلسة اليوم على بيانات مؤشر مديري المشتريات الرئيسية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات...
Today's session will focus on key PMI data releases from major economies, including France, Germany, the Eurozone, UK, and US. These indicators will...
ارتفعت أغلب الأسهم الآسيوية يوم الاثنين، بدعم من التفاؤل المستمر بشأن أسعار الفائدة المنخفضة بعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع...
Most Asian stocks rose on Monday, buoyed by persistent optimism over lower interest rates following the Federal Reserve's 50 basis point cut last...
تعوض المؤشرات الأميركية الانخفاضات التي شهدتها بعد افتتاح أضعف. فقد خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بالفعل 0.1% فقط، وارتفع مؤشر داو جونز 0.2%، وانخفض...
U.S. indexes are making up for declines after a weaker opening. The S&P 500 is already losing just 0.1%, the Dow Jones is up 0.2%, the Nasdaq 100...
تتداول الشركات المدرجة في الولايات المتحدة والمرتبطة بسوق اليورانيوم (التعدين والمعالجة) اليوم في نطاق يتراوح بين 4 إلى 6٪. أعلنت شركة الطاقة...
U.S.-listed companies linked to the uranium market (mining, processing) are trading up in the 4 to 6% range today. U.S. energy giant Constellation Energy...
ارتفعت مؤشرات وول ستريت وعقود أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل بعد أن أشار كريستوفر والر إلى انخفاض التضخم الأمريكي إلى مستويات منخفضة للغاية. بعد هذا...
Wall Street indices and short-term US interest rate futures gains after Fed Christopher Waller flags the risk of US inflation going too low. After this...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم