DE40: الأسهم الأوروبية تعكس مكاسبها المبكرة
شهدت المرحلة الثانية من جلسة يوم الاثنين في الأسواق الأوروبية تدهورًا في معنويات المستثمرين. فرغم المكاسب المبكرة، تشهد العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر تقلبات بورصة شيكاغو (VIX) اليوم بنحو 0.7%، موسعةً بذلك زخمها الهبوطي القوي. ويعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تجعل الأسهم والأصول...
يشهد سعر البيتكوين اليوم مكاسب ملحوظة، حيث ارتفع بأكثر من 2.5% ليتجاوز 122,000 دولار أمريكي ويقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق وسط سوق عملات رقمية صاعدة...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح جلسة التداول النقدية اليوم على ارتفاع في البورصات الأوروبية. ارتفع سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة تقارب 0.2%...
يبدأ الأسبوع الجديد في الأسواق المالية بارتفاعات طفيفة في أسعار معظم المؤشرات/العقود الآجلة بناءً على مؤشرات سوق الأسهم. قُبيل بدء جلسة التداول النقدي...
هيمنت المشاعر الإيجابية مجدداً على جلسة اليوم في وول ستريت، والتي ترتبط بتوقعات بنتيجة إيجابية للمحادثات بين ترامب وبوتين الأسبوع المقبل. كان رد الفعل...
ارتفعت أسهم شركة آبل (AAPL.US) اليوم بنسبة 4%، مما يجعلها الأقوى أداءً بين المؤشرات الأمريكية الرئيسية. وقد رفعت العديد من شركات الأبحاث مؤخرًا تصنيفاتها...
على الرغم من أن الرسوم الجمركية المرتفعة على معظم المنتجات الأجنبية في الولايات المتحدة أصبحت واقعًا ملموسًا، إلا أن اضطرابات التجارة العالمية لم تنتهِ...
لأول مرة منذ ديسمبر، تجاوزت عملة الإيثيريوم (ETH) حاجز الـ 4000 دولار أمريكي. يوم الجمعة، 8 أغسطس 2025، وصلت العملة المشفرة إلى أعلى مستوى لها عند ما يزيد...
يُعلق ألبرتو موسالم، من بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الوضع الاقتصادي والسياسة النقدية في الولايات المتحدة. وفيما يلي أهم النقاط المستفادة من تصريحاته: يُشكل...
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية اليوم في وول ستريت، مع تفاؤل المستثمرين بسبب تقارير عن مفاوضات محتملة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. أكد الرئيس السابق دونالد...
وفقًا لتقارير إعلامية نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، يُقال إن الولايات المتحدة وروسيا تخططان لصفقة أوكرانية تعزز المكاسب الروسية. وأفادت مصادر أن وقف...
التغير في التوظيف الكندي: -40.8 ألف وظيفة (توقعات: 10 آلاف وظيفة، وتوقعات سابقة: 83.1 ألف وظيفة) معدل البطالة: 6.9% مقابل 7% متوقعة و6.9%...
نشرت شركة تيك-تو إنتراكتيف (TTWO.US) تقريرًا قويًا للغاية للربع الأول من السنة المالية 2026، فاجأ المحللين والمستثمرين بشكل إيجابي. ورفعت الشركة توقعاتها...
قفزت أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الإماراتية، خلال الربع الثاني من العام الحالي 25.8% إلى 2.4 مليار درهم أي حوالي 654 مليون دولار، وفقاً...
ارتفعت المؤشرات الأوروبية في اليوم الأخير من الأسبوع، منهيةً فترةً ناجحةً عمومًا، مدعومةً بأرباحٍ قويةٍ للشركات رغم استمرار التوترات التجارية. المؤشران...
في النصف الثاني من جلسة تداول الأمس، ارتفعت أسعار البيتكوين والعملات الرقمية البديلة الرئيسية بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوسع...
يتميز جدول الاقتصاد الكلي اليوم بخفةٍ استثنائية بعد أسبوعٍ حافلٍ بالأحداث. والبيان الوحيد الجدير بالذكر هو تقرير سوق العمل الكندي، مع أنه من غير المتوقع...
شهدت مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ تغيرًا طفيفًا في آخر أيام التداول لهذا الأسبوع. انخفضت المؤشرات الصينية بنسبة تراوحت بين 0.30% و0.45%، وارتفع المؤشر...
أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة اليوم في حالة من التدهور الشديد مقارنةً ببداية الجلسة. وخسرت جميع العقود الآجلة الرئيسية التي تمثل المؤشرات الرئيسية...
