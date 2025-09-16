يجب على البنك المركزي الأوروبي الاستعداد لعصر من التقلبات التضخمية المرتفعة 💵
في كلمتها اليوم، أكدت كريستين لاجارد على ضرورة استعداد البنك المركزي الأوروبي للعصر القادم من التقلبات التضخمية الأكبر. ووفقا للاجارد، فإننا نعمل حاليا...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
المزيد
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
المزيد
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
المزيد
في كلمتها اليوم، أكدت كريستين لاجارد على ضرورة استعداد البنك المركزي الأوروبي للعصر القادم من التقلبات التضخمية الأكبر. ووفقا للاجارد، فإننا نعمل حاليا...
In her speech today, Christine Lagarde stressed the need for the ECB to prepare for the coming era of greater inflation volatility. Currently, according...
سجلت المؤشرات الأمريكية افتتاحًا أضعف في يوم "الساحرات الثلاث" (عمليات ترحيل ضخمة في أسواق الخيارات والأسهم والعقود). خسر مؤشر US100 0.4٪ خسر...
U.S. indices record a weaker opening on the day of the 'three witches' (massive roll-overs in the options, stocks and contracts markets); US100...
تتجه شركة نايكي إلى سد فجوة الأسعار بعد ثلاثة أشهر تقريبًا بسبب تراجع الأسهم في أعقاب نتائج الشركة للربع الأول من عام 2024 وخفض توقعات أرباح الشركة للسنة...
Nike is on track to close a price gap after nearly three months triggered by a stock discount following the company's 1Q24 results and a downgrade...
دعمت مستويات أسعار الفائدة المنخفضة المتوقعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي تتماشى تقريبًا مع توقعات السوق "الحمائمية"، وقوة وول ستريت وضعف...
Lower expected Fed interest rate levels, almost in line with 'dovish' market expectations, Wall Street strength and dollar weakness, supported...
Canadian retail sales for August came in 0.9% MoM vs 0.3% MoM exp. and -0.3% previously Core retail sales came in 0.4% MoM vs 0.3% MoM exp. and 0.3%...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير ارتفاعات شهرية في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات...
ربما فاجأ قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خبراء الاقتصاد، إلا أنه علامة جيدة لشركات التكنولوجيا. كما رأينا في...
The Federal Open Market Committee (FOMC) decision to cut rates 50 basis points might have surprised the economists, however it is a good sign for technological...
IFR issued a recommendation for the AUDUSD currency pair. IFR recommends taking a long position on the pair with following levels: Entry (market):...
افتتح مؤشر داكس الألماني عند مستويات قياسية أسهم مجموعة مرسيدس بنز منخفضة بشكل كبير بعد خفض التوقعات المالية انخفضت أسعار المنتجين الألمان بنسبة...
German DAX opened at record levels Mercedes-Benz Group shares much lower after cutting financial forecasts German producer prices...
أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند 0.25%، بما يتماشى مع التوقعات الواسعة النطاق، ويحافظ الآن على نهج حذر في تشديد السياسة النقدية....
The BOJ kept the short-term interest rate unchanged at 0.25%, in line with widespread expectations, now maintaining a cautious approach to monetary tightening....
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس: مؤشر أسعار المنتجين الألماني على أساس سنوي -0.8% فعلي (توقعات...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس: مبيعات التجزئة: الفعلية 1% على أساس شهري؛ المتوقعة...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم