عاجل: مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة أعلى من المتوقع؛ الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يرتفع 📌
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس: مبيعات التجزئة: الفعلية 1% على أساس شهري؛ المتوقعة...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس: مبيعات التجزئة: الفعلية 1% على أساس شهري؛ المتوقعة...
ستهيمن على جلسة اليوم قرارات السياسة النقدية لبنك اليابان والمؤتمر الصحفي، إلى جانب البيانات الاقتصادية الحاسمة الصادرة من المملكة المتحدة ومنطقة...
ارتفعت الأسهم الآسيوية في الغالب يوم الجمعة، متتبعة المكاسب التي حققتها وول ستريت خلال الليل في أعقاب خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك...
تستمر أسواق الأسهم في الارتفاع في حالة من النشوة بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر أمس. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الولايات المتحدة بنسبة 3.00%،...
ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 5.50% إلى 63600 دولار، لتمتد بذلك النمو الديناميكي الذي سجلته أمس. وتعود المشاعر الإيجابية إلى سوق العملات المشفرة،...
الأسواق تكتسب اليوم في حالة من النشوة بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الحمائمي أمس. ومع ذلك، هناك أيضًا تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي "يعرف...
شهدت الساعة الأولى من جلسة التداول النقدي في وول ستريت مزاجًا إيجابيًا للغاية. فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية جديدة، في حين يقترب...
ارتفاع مخزونات الغاز: +58 مليار قدم مكعب (المتوقع: 54 مليار قدم مكعب؛ السابق: 40 مليار قدم مكعب) وتشهد المخزونات نمواً يتجاوز التوقعات قليلاً، رغم...
مؤشر US500 يسجل أعلى مستوى على الإطلاق مؤشر الشركات الصغيرة يحقق أكبر مكاسب الدولار يتماسك ويوقف المزيد من الانخفاضات انخفاض عائدات السندات لأجل...
