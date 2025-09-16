US Open: indices extend euphoric gains following dovish Fed decision 🎯
US500 Hits New All-Time High The Small-Cap Index Gains the Most The Dollar Consolidates, Halting Further Declines Two-Year Bond Yields Drop Indices...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
03:00 PM BST, United States - Existing Home Sales for August: actual -2.5% MoM; previous 1.5% MoM; actual 3.86M; forecast 3.92M;...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي الفدرالي يخفض الفائدة 50 نقطة أساس ترقب لاجتماع البنك المركزي الياباني المركزي البريطاني يبقي...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 3:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق انخفاض في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان...
لقد هز خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة المزاج العام في الاقتصاد العالمي. فبينما كانت أسواق المال تراهن بحق على خفض أكثر حسمًا بمقدار 50 نقطة أساس،...
The dovish rate cut in the US has shaken up the mood in the global economy. While money markets had been righteously betting on a more decisive 50 bp cut,...
ارتفعت أسهم إنتل بنسبة 2% قبل بدء التداول اليوم إلى 21.21 دولار، عقب الإعلان الأخير عن خطط إعادة الهيكلة الكبرى. واجهت الأسهم تحديات كبيرة، حيث خسرت ما...
01:30 PM BST, United States - Employment Data: Jobless Claims 4-Week Avg.: actual 227.50K; previous 231.00K; Initial Jobless Claims:...
Intel shares are up 2% in pre-market today to $21.21, following the recent announcement of major restructuring plans. The stock has faced significant challenges,...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف: مطالبات البطالة المتوسطة لمدة 4 أسابيع: 227.50 ألفًا فعليًا؛ 231.00 ألفًا سابقًا؛ مطالبات...
مجموعة كامباري (CPR.IT) التي يقع مقرها في إيطاليا، والتي تعمل في صناعة المشروبات (منتجة للمشروبات الروحية والنبيذ وأبيرول الشهير وكامباري وحتى المشروبات...
Italian-based Campari Group (CPR.IT), opearting in beverage industry (producer of spirits, wines, famous Aperol, Campari and even non-alcoholic apéritifs)...
الثيران تدفع عقود مؤشر داكس فوق 19000 نقطة الأسواق الأوروبية في حالة من النشوة بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي RWE وباير تعلنان عن شراكات جديدة لم...
Bulls push DAX contracts Above 19,000 European markets in euphoria after Fed decision RWE and Bayer announce new partnerships We haven't...
The Bank of England (BoE) voted 8-0-1 to keep interest rates unchanged, contrary to expectations of a 7-0-2 vote. Only Dhingra dissented, advocating...
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:5.00%، المتوقع: 5.00%، الفعلي: 5.00% توزيع أصوات المصرفيين (ارتفاع...
ارتفعت العقود الآجلة على مؤشر ناسداك 100 (US100) اليوم بنحو 3% (نصف جزء تقريبًا من هذه الحركة هو تجديد)، لتصل إلى 20000 نقطة. سوق الأسهم مدفوعة بخفض أسعار...
Futures on Nasdaq 100 (US100) gain today almost 3% (almost a half part of this move is rollover), reaching 20,000 points. Stock market is driven by yesterday...
ارتفعت العقود الآجلة للقطن على بورصة ICE (COTTON) من 70 دولارًا إلى ما يقرب من 72 دولارًا بعد عمليات بيع قوية أمس حيث يراقب خبراء التنبؤ بالأعاصير في الولايات...
Cotton futures on ICE (COTTON) rebounded from $70 to almost $72 after a strong, yesterday selloff as US hurricane forecasters are watching a new potential...
