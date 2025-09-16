مخطط اليوم - القطن(19.09.2024)
ارتفعت العقود الآجلة للقطن على بورصة ICE (COTTON) من 70 دولارًا إلى ما يقرب من 72 دولارًا بعد عمليات بيع قوية أمس حيث يراقب خبراء التنبؤ بالأعاصير في الولايات...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
Cotton futures on ICE (COTTON) rebounded from $70 to almost $72 after a strong, yesterday selloff as US hurricane forecasters are watching a new potential...
يأتي قرار بنك إنجلترا بعد يوم من خفض أسعار الفائدة بأكبر من الإجماع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويثير هذا تساؤلات حول حالة الاقتصاد الأمريكي وسلوك...
The Bank of England's decision comes a day after a larger-than-consensus interest rate cut by the Federal Reserve. This raises questions about the...
أسواق الأسهم الأوروبية تفتح مرتفعة، وسط موجة من التفاؤل بعد خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس ينتظر المستثمرون...
European stock markets open higher, on wave of optimism after 50bp Fed rate cut Investors in the currency market await the Bank of England and CBRT...
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5% أمس وأعلن عن دورة تخفيف سياسة عدوانية إلى حد ما، وهي الخطوة التي أسعدت أسواق الأسهم...
The Fed cut rates by 50 basis points to 5% yesterday and communicated a rather aggressive policy easing cycle, a move that initially pleased equity...
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اليوم، ويُظهر الرسم البياني النقطي أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستخفض أسعار الفائدة...
The Fed cut interest rates by 50 bps today, and the dot-plot shows that the FOMC will cut rates by another 50 bps by the end of 2024. In 2025, rates...
فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك بالنظر إلى إجماع خبراء اقتصاد بلومبرج، حيث أشار أكثر من 110 توقعات إلى...
The Fed surprises with a 50 basis point cut, given the consensus of Bloomberg economists, where more than 110 forecasts pointed to a 25 basis point cut....
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5%. وفيما يلي أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده جيروم باول: ثقة بنك الاحتياطي...
US Federal Reserve decided to cut interest rates by 50 bps to 5% today. Here is the Jerome Powell press conference highlights: Fed confidence about still...
كان قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بمثابة مفاجأة كبيرة للسوق، على الرغم من أن السوق أعطى احتمالًا بنسبة 65٪ لمثل هذه...
The Federal Reserve's decision to cut interest rates by 50 basis points came as quite a surprise to the market, even though the market gave a 65% probability...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة:...
US Federal Reserve decided to cut rates by 50 bps in line with 50 bps highly anticipated on Wall Street; to 5% from 5.5% in August. It's a first rate...
يواصل زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي اليوم الانخفاض إلى ما دون مستوى 1.36 بعد صدور محضر اجتماع بنك كندا في أغسطس/آب. ومع ذلك، لم تكن الانخفاضات بعد...
USDCAD pair continues today drop below 1.36 after Bank of Canada minutes from the August meeting. However, declines after the BoC minutes were not impressive,...
