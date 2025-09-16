١:٥١ م

مخطط اليوم - القطن(19.09.2024)

ارتفعت العقود الآجلة للقطن على بورصة ICE (COTTON) من 70 دولارًا إلى ما يقرب من 72 دولارًا بعد عمليات بيع قوية أمس حيث يراقب خبراء التنبؤ بالأعاصير في الولايات...