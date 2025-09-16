ارتفعت أسهم شركة Intuitive Machines بنسبة 53% بفضل العقد المبرم مع وكالة ناسا📈
ارتفعت أسهم شركة Intuitive Machines (LUNR.US) اليوم بأكثر من 50% بعد أن وقعت الشركة عقدًا مع وكالة ناسا بقيمة 4.82 مليار دولار أمريكي لأقمار صناعية لبيانات...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
Shares of Intuitive Machines (LUNR.US) rallies today more than 50% as company sign worth max. amount of $4.82 billion NASA contract for moon data satellites....
في تعليقات إعلامية لأكبر محطات الإذاعة الأميركية، يؤيد مصرفيو الاحتياطي الفيدرالي السابقون خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال قرار الاحتياطي الفيدرالي...
Former Federal Reserve bankers, in media commentaries for the largest American radio stations, are in favor of a 25 basis point cut in interest rates during...
WTI crude oil gained on a larger-than-expected decline in U.S. crude inventories. Oil inventories: -1.630 M, Expected: -0.1 M Gasoline +69k Distillet...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
افتتحت مؤشرات وول ستريت الجلسة على انخفاض طفيف، متوقعة أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في 4 سنوات (8:00 مساءً) ومؤتمر...
Indexes on Wall Street open the session slightly lower, expecting a near foregone conclusion of the first Fed rate cut in 4 years (7 PM GMT) and Powell's...
01:30 PM BST, United States - Housing Starts for August: actual 1.356M; forecast 1.310M; previous 1.237M; actual 9.6% MoM;...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: انشاء المنازل: السابق: 1237, المتوقع: 1310,الفعلي: 1356 تراخيص البناء: السابق: 1406 , المتوقع:...
انخفضت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية (WHEAT) إلى ما دون 580 دولارًا اليوم بعد الارتفاع الأخير، عندما فشل الحبوب في الارتفاع فوق منطقة المقاومة...
Futures on CBOT Wheat (WHEAT) are dropping below $580 today after recent rally, when grain failed to rise above $600 psychologically resistance zone. Despite...
لم يتبق سوى ساعات قليلة حتى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ولا يزال السوق غير متأكد بشأن مقدار خفض سعر الفائدة. وكانت تصريحات بنك الاحتياطي...
Only a few hours remain until the Fed's decision on interest rates. The market is still uncertain about how much the interest rate will be lowered....
تعليق تداول مؤشر داكس الألماني قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية محللو سيتي يرفعون توصيتهم لسهم بي إم دبليو وزارة المالية الألمانية تؤكد...
German DAX suspended ahead of FOMC Citi analysts raised recommendation for BMW German Ministry of Finance confirmed plans to sell entire Commerzbank...
بيانات التضخم النهائية لمنطقة اليورو لشهر أغسطس: مؤشر أسعار المستهلك السنوي الفعلي النهائي 2.2% (توقعات 2.2%، السابق 2.2%) مؤشر أسعار...
Final Eurozone inflation data for August: CPI YoY Final Actual 2.2% (Forecast 2.2%, Previous 2.2%) CPI MoM Final Actual 0.1% (Forecast 0.2%, Previous...
من المتوقع أن يؤثر قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) القادم بشكل كبير على سعر البيتكوين. مع تسعير السوق لاحتمال 67٪ لخفض أسعار الفائدة بمقدار...
