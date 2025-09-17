مخطط اليوم- Bitcoin (18.09.2024)
من المتوقع أن يؤثر قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) القادم بشكل كبير على سعر البيتكوين. مع تسعير السوق لاحتمال 67٪ لخفض أسعار الفائدة بمقدار...
أخبار الأسواق
في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش، سيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. ولأسابيع، ساد تفاؤلٌ في السوق بشأن خفضٍ بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الأول منذ آخر خفضٍ للفائدة من 4.75% إلى 4.5% في ديسمبر 2024. كما تتزايد التكهنات حول احتمال خفضٍ كبيرٍ بمقدار 50 نقطة أساس، مع...
المزيد
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
المزيد
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
المزيد
من المتوقع أن يؤثر قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) القادم بشكل كبير على سعر البيتكوين. مع تسعير السوق لاحتمال 67٪ لخفض أسعار الفائدة بمقدار...
The upcoming Federal Open Market Committee (FOMC) decision is poised to significantly impact Bitcoin's price. With the market pricing in a 67% probability...
ستهيمن على جلسة اليوم قرارات أسعار الفائدة المرتقبة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب البيانات الاقتصادية الحاسمة وخطابات البنوك المركزية. ويواجه...
Today's session will be dominated by the highly anticipated Federal Reserve rate decision, alongside crucial economic data releases and central bank...
بلغ مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة في يونيو 2.2% على أساس سنوي مقابل 2.2% متوقعة و2.2% سابقًا (0.3% على أساس شهري مقابل 0.3% متوقعة و-0.2% سابقًا) بلغ...
UK CPI in August came in 2.2% YoY vs 2.2% exp. and 2.2% previously (0.3% MoM vs 0.3% exp. and -0.2% previously) UK Core CPI came in 3.6% YoY vs 3.6%...
تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء مع انتظار المستثمرين لنتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم في الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش. كانت أحجام...
Asian stocks were mixed on Wednesday as investors awaited the Federal Reserve meeting outcome today at 7 PM BST. Trading volumes were muted due to holidays...
محت المؤشرات الأميركية مكاسبها الأولية وتتداول حالياً دون تغيير يذكر. وظلت الشركات الصغيرة فقط في المنطقة الإيجابية، حيث ارتفع مؤشر US2000 بنسبة 0.60%...
U.S. indices erased their initial gains and are currently trading with little change. Only small-cap companies remain in positive territory, with the...
ارتفعت عملة البيتكوين 4.50% إلى 60800 دولار، لتعود بذلك فوق الحاجز النفسي 60 ألف دولار، وتتحسن معنويات السوق تدريجيا، ويعول المستثمرون على التأثير الإيجابي...
Bitcoin rebounds 4.50% to $60,800, thus returning above the psychological barrier of $60,000. Market sentiment is gradually improving, and investors are...
مؤشر US500 يرتفع بنسبة 0.50% مؤشر US2000 يرتفع بنسبة 0.75% فوق 2200 نقطة عائدات السندات ترتفع أيضًا الدولار يرتفع بشكل طفيف تسود مشاعر التفاؤل...
US500 gains 0.50% US2000 rises 0.75% above 2,200 points Bond yields also gain Dollar slightly rebounds Optimistic sentiment prevails in the...
قررت شركة مايكروسوفت إجراء تحديثات على سياستها الخاصة بمشاركة الأرباح مع مساهميها. إن زيادة الأرباح وبرنامج إعادة شراء الأسهم الجديد يضعان الأساس للمستثمرين...
Microsoft has decided to make updates to its policy of sharing profits with its shareholders. The dividend increase and the new share buyback program are...
03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مخزونات الأعمال لشهر يوليو: 0.4% فعليًا على أساس شهري؛ 0.3% متوقعة على أساس شهري؛ 0.3% سابقًا على أساس...
03:00 PM BST, United States - Business Inventories for July: actual 0.4% MoM; forecast 0.3% MoM; previous 0.3% MoM; In July,...
02:15 PM BST, United States - Manufacturing Production for August: actual 0.9% MoM; previous -0.7% MoM; 02:15 PM BST, United...
صدر اليوم تقرير الإنتاج الصناعي الأمريكي عند الساعة 2:15 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضات في الإنتاج الصناعي على أساس...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم