أخبار الأسواق

📉انخفض EURUSD بنسبة 0.15%

١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش، سيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. ولأسابيع، ساد تفاؤلٌ في السوق بشأن خفضٍ بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الأول منذ آخر خفضٍ للفائدة من 4.75% إلى 4.5% في ديسمبر 2024. كما تتزايد التكهنات حول احتمال خفضٍ كبيرٍ بمقدار 50 نقطة أساس، مع...

عاجل: بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة

١٦ سبتمبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4%   زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...

عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا

١٦ سبتمبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...

١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٠٦ ص

عاجل: مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة يتوافق مع التوقعات؛ انخفاض مؤشر أسعار المنتجين. مكاسب الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي

بلغ مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة في يونيو 2.2% على أساس سنوي مقابل 2.2% متوقعة و2.2% سابقًا (0.3% على أساس شهري مقابل 0.3% متوقعة و-0.2% سابقًا) بلغ...
١٧ سبتمبر ٢٠٢٤

