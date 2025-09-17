عاجل: بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة
صدر اليوم تقرير الإنتاج الصناعي الأمريكي عند الساعة 2:15 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضات في الإنتاج الصناعي على أساس...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307
في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش، سيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. ولأسابيع، ساد تفاؤلٌ في السوق بشأن خفضٍ بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الأول منذ آخر خفضٍ للفائدة من 4.75% إلى 4.5% في ديسمبر 2024. كما تتزايد التكهنات حول احتمال خفضٍ كبيرٍ بمقدار 50 نقطة أساس، مع...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التضخم لشهر أغسطس: متوسط مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي 2.3% على أساس سنوي؛ المتوقع 2.2% على أساس سنوي؛ السابق...
01:30 PM BST, Canada - Inflation Data for August: CPI: actual -0.2% MoM; forecast 0.0% MoM; previous 0.4% MoM; CPI: actual...
US retail sales data for August came in 0.1% MoM vs -0.2% exp. and 1% previously; revised to 1.1% (2.1% YoY vs 2.5% YoY previously) Core retail...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.1%, المتوقع: -0.2%, الفعلي: %0.1 مبيعات التجزئة من...
ارتفعت عقود القطن لشهر نوفمبر (القطن) بنحو 4% أمس وارتفعت إلى 73 دولاراً في بورصة إنتركونتيننتال، مما تسبب في توقف تداول السلعة خلال ساعات بعد الظهر بسبب...
November cotton (COTTON) contracts gained nearly 4% yesterday and rose to $73 per bale on ICE, causing a halt to trading in the commodity during afternoon...
اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش سنتعرف على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية. بعد انتعاش قوي في يوليو، من المتوقع حدوث تباطؤ في أغسطس، بسبب ضعف...
Today at 1:30 pm BST we will learn US retail sales data. After a strong rebound in July, a slowdown is expected for August, due to weakness on the auto...
سجل الذهب أعلى مستوى قياسي جديد صباح الثلاثاء. السعر في وقت كتابة هذا التقرير هو 2575 دولارًا، وسعر الذهب أعلى بنسبة 25٪ حتى الآن هذا العام. يلقي الارتفاع...
تحسنت المعنويات حول قطاع التكنولوجيا، حيث يتداول مؤشر ناسداك 100 (US100) بأكثر من 0.6% فوق 19500 نقطة اليوم، بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك...
Sentiment around the technology sector is improving, with the Nasdaq100 (US100) trading more than 0.6% above 19500 points today, supported by expectations...
مؤشر داكس الألماني يرتفع خلال جلسة الثلاثاء بدأ محللو جيفريز تغطية المحللين لسهم SUESS MicroTec أفادت شركة Mynaric AG عن تقدم في الإنتاج الضخم لنظام...
Germany's DAX gains during Tuesday's session Jefferies analysts have begun analyst coverage of SUESS MicroTec shares Mynaric AG reported...
جاءت قراءة مؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية 3.5 مقابل 17 متوقعة و19.4 سابقًا الظروف الحالية: -84 مقابل -80 متوقعة و-77.3 سابقًا التوقعات: 9.3...
German ZEW economic sentiments came in 3.6 vs 17 exp. and 19.4 previously Current conditions: -84 vs -80 exp. and -77.3 previously Expectations:...
النفط من الواضح أن النفط الخام يتعافى. وفي حالة خام غرب تكساس الوسيط، فإن هذا يمثل انتعاشًا من مستوى منخفض بلغ 65 دولارًا للبرميل إلى مستوى 70 دولارًا...
Oil Crude oil is clearly rebounding. In the case of WTI crude, this is a rebound from a low of $65 per barrel to a level of $70 per barrel. The next...
Nomura has issued a recommendation for the GBPNZD pair. Nomura recommends a long position with the following levels: Entry (market): 2.1350 Target:...
معنويات سوق الأسهم في أوروبا مختلطة؛ عقود داكس تخسر، وعقود فوتسي تكسب. المستثمرون ينتظرون بيانات ZEW من ألمانيا وبيانات من الولايات المتحدة (مبيعات...
