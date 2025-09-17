عاجل: بيانات التضخم من جامعة ميشغن في الولايات المتحدة الأمريكية
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 2.8%, المتوقع:2.8%, الفعلي: 2.7% توقعات التضخم لمدة 5 سنوات...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش، سيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. ولأسابيع، ساد تفاؤلٌ في السوق بشأن خفضٍ بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الأول منذ آخر خفضٍ للفائدة من 4.75% إلى 4.5% في ديسمبر 2024. كما تتزايد التكهنات حول احتمال خفضٍ كبيرٍ بمقدار 50 نقطة أساس، مع...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
أسعار الواردات الأمريكية على أساس شهري (أغسطس): -0.3% (توقعات -0.2%، السابق 0.1%) أسعار الصادرات الأمريكية على أساس شهري (أغسطس): -0.7% (توقعات -0.2%،...
US Import Prices MoM (August): -0.3% (Forecast -0.2%, Previous 0.1%) US Export Prices MoM (August): -0.7% (Forecast -0.2%, Previous 0.7%) Import...
يتداول البلاتين (PLATINUM) اليوم مرتفعًا بأكثر من 1.2% ويقترب من 1000 دولار، بعد أن أصدر مجلس الاستثمار العالمي للبلاتين (WPIC) مؤخرًا توقعات جديدة لسوق...
Platinum (PLATINUM) is trading up more than 1.2% today and approaching $1,000 per ounce, after the World Platinum Investment Council (WPIC) recently made...
قاد الين الياباني المكاسب في جلسة الفوركس اليوم وسط حالة من عدم اليقين بشأن حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي واستمرار استعداد...
The Japanese yen leads gains in today’s FX session amid uncertainty over the size of the expected Fed rate cut and BoJ bankers’ continued willingness...
ارتفعت العقود الآجلة للسكر (SUGAR) على بورصة ICE بعد أن عادت إلى الارتفاع ووسعت مكاسب الجلستين الماضيتين، مدعومة بانخفاض قوي ومفاجئ في الإنتاج في الأسواق...
Sugar futures (SUGAR) on ICE are gaining after rolling over and extending the gains of the past two sessions, fueled by a surprisingly strong drop in production...
رفض عمال شركة بوينج (BA.US) العقد المقترح من الشركة وصوتوا بأغلبية ساحقة للإضراب. سيوقف قرار العمال إنتاج معظم طائرات الشركة، بما في ذلك طراز...
Boeing (BA.US) workers have rejected the company's proposed contract and voted overwhelmingly to go on strike. The workers' decision will halt...
داكس يمهد طريقه للعودة إلى مستوياته التاريخية المرتفعة إنفينيون تكنولوجيز بشراكة جديدة إس إيه بي تستحوذ على الشركة الرائدة في تبني البيانات الأمريكية الأسواق...
DAX is paving its way back to its historical highs Infineon Technologies with a new partnership SAP acquires american data adoption leader On...
انخفاض حصة السوق في جميع الأسواق في السنوات الأخيرة، كان هناك انخفاض بطيء ملحوظ في ديناميكيات نمو صناعة السيارات التقليدية من القارة، على حساب السيارات...
Declining Market Share Across All Markets In recent years, there has been a noticeable slow decline in the growth dynamics of traditional automotive...
ارتفعت العقود الآجلة للقطن في بورصة ICE (COTTON) فوق 70 دولارًا أمريكيًا، ومن أدنى مستوياتها في عدة سنوات، تكتسب حاليًا أقل من 5٪. وقد حفزت المكاسب تقديرات...
Cotton futures, on the ICE exchange (COTTON) have risen above $70 and from multi-year lows are currently gaining 5%. The gains were spurred by lower production...
تظهر منطقة اليورو والولايات المتحدة مؤشرات اقتصادية متناقضة، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة بينما تشير توقعات السوق إلى تخفيضات أسرع...
The Eurozone and United States show contrasting economic indicators, with the ECB initiating rate cuts while market expectations point to potentially faster...
