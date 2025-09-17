اقرأ أكثر

عاجل: بيانات الإسكان من الولايات المتحدة الامريكية

١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307   لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...

📉انخفض EURUSD بنسبة 0.15%

١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش، سيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. ولأسابيع، ساد تفاؤلٌ في السوق بشأن خفضٍ بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الأول منذ آخر خفضٍ للفائدة من 4.75% إلى 4.5% في ديسمبر 2024. كما تتزايد التكهنات حول احتمال خفضٍ كبيرٍ بمقدار 50 نقطة أساس، مع...

عاجل: بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة

١٦ سبتمبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4%   زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...

١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٣:٣٨ م

قفز سعر القطن إلى أكثر من 70 دولارًا وسط تقرير وزارة الزراعة الأمريكية WASDE وإعصار فرانسين الذي يثير قلق المحاصيل في ولاية ميسيسيبي📈

ارتفعت العقود الآجلة للقطن في بورصة ICE (COTTON) فوق 70 دولارًا أمريكيًا، ومن أدنى مستوياتها في عدة سنوات، تكتسب حاليًا أقل من 5٪. وقد حفزت المكاسب تقديرات...

