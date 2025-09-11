سهم الأسبوع - أريستا نتوركس (07.08.2025)
أريستا نتووركس (ANET.US) هي شركة تكنولوجيا أمريكية متخصصة في تقديم حلول متطورة لمراكز البيانات والبنية التحتية للشبكات والحوسبة السحابية في قطاع الأعمال....
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي أسعار القهوة في حالة ركود فني هل سيتوقف تدفق القهوة من البرازيل إلى الولايات المتحدة؟ التاريخ،...
أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع"، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، والتي تضمنت أرقاما قياسية في المبيعات، وقفزات كبيرة في الأرباح كما...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
اتسمت بداية جلسة اليوم في وول ستريت بتفاؤل واضح، حيث ركز المستثمرون على العديد من تقارير الأرباح الفصلية وفعاليات الشركات. ارتفعت أسهم آبل اليوم بنسبة...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 219, المتوقع: 221, الفعلي: 226 المطالبات المستمرة:...
واصلت إعمار العقارية أداءها القوي في الربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري ، مستندة إلى الأسس المتينة التي أرستها في الربع الأول من 2025 حيث بلغ إجمالي...
تُثير شركة إنتل (INTC.US) جدلاً واسعاً بعد أن دعا الرئيس الأمريكي ترامب، عبر حسابه على موقع "تروث سوشيال"، إلى استقالة رئيسها التنفيذي فوراً،...
أعلنت شركة «سينومي ريتيل»، شريك علامات التجزئة في المملكة العربية السعودية، عن قيام مساهميها المؤسسين بإبرام اتفاقية بيع وشراء أسهم مع الفطيم،...
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.25%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00% توزيع أصوات المصرفيين (رفع - احتفاظ...
على الرغم من تقارير شركة إيلي ليلي (LLY.US؛ LLY.DE) التي تفيد بأن حبوب إنقاص الوزن "أورفليبرون" حققت جميع أهداف المرحلة الثالثة من تجربة السمنة...
أنهت أسعار النفط تدريجيًا سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام (+0.65%)، متأثرةً مؤخرًا بتصاعد التوترات التجارية بين الهند والولايات المتحدة. ولا تزال الأسعار...
بيانات الاقتصاد الكلي المتباينة تُثير حيرةً كان بنك إنجلترا قد أبدى بالفعل حذره بشأن تخفيف السياسة النقدية في اجتماعاته السابقة، وقد زادت البيانات الأخيرة...
أجواء إيجابية في أسواق الأسهم الأوروبية، لكن أداء مؤشر فوتسي كان دون المستوى. أجواء إيجابية في أسواق الأسهم الأوروبية اليوم، حيث ارتفع مؤشر يورو ستوكس...
دخلت الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها دونالد ترامب حيز التنفيذ منتصف الليل، منهيةً فترةً من عدم اليقين القياسي بشأن اتجاه السياسة التجارية الأمريكية....
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - الإنتاج الصناعي لشهر يونيو: الإنتاج الصناعي الألماني: الفعلي -1.9% على أساس شهري؛ المتوقع -0.4% على أساس شهري؛...
أغلقت وول ستريت على ارتفاع أمس، معوضةً جزءًا من خسائرها التي تكبدتها نهاية الأسبوع الماضي (مؤشر ستاندرد آند بورز 500: +0.7%، مؤشر داو جونز الصناعي:...
واصلت سوق الأسهم الأمريكية انتعاشها اليوم، مدعومةً بزيادة ملحوظة في القيمة السوقية لشركة آبل. وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع مؤشر US100 بنسبة 1.30%، بينما...
بدأ النفط بالتراجع عن أعلى مستوياته اليومية حوالي الساعة الرابعة مساءً بعد أن أعلن الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية. وبذلك،...
صعّد الرئيس دونالد ترامب التوترات التجارية برفعه الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50%، مُعلّلاً ذلك باستمرار واردات البلاد من النفط الروسي. يُضيف...
