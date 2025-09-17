Chart of the day - EURUSD (13.09.2024)
The Eurozone and United States show contrasting economic indicators, with the ECB initiating rate cuts while market expectations point to potentially faster...
أخبار الأسواق
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة. ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%. معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع:...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1362 , المتوقع: 1370, الفعلي: 1312 انشاء المنازل: السابق: 1428, المتوقع: 1370,الفعلي: 1307 لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن البيانات فاجأت الجميع بقراءة أقل، وهو ما قد يشير...
في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش، سيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. ولأسابيع، ساد تفاؤلٌ في السوق بشأن خفضٍ بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الأول منذ آخر خفضٍ للفائدة من 4.75% إلى 4.5% في ديسمبر 2024. كما تتزايد التكهنات حول احتمال خفضٍ كبيرٍ بمقدار 50 نقطة أساس، مع...
فرنسا، بيانات التضخم لشهر أغسطس: مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي السنوي 2.2% النهائي: مقابل 2.2% (توقعات) مقابل 2.2% (السابق) مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي...
France, Inflation Data for August: French HICP YoY 2.2% Final: vs 2.2% (forecast) vs 2.2% (previous) French CPI YoY NSA 1.8%: vs 1.9%...
ستتأثر جلسة اليوم بمجموعة من البيانات الاقتصادية الصادرة، وخطابات البنوك المركزية، وعدم اليقين المستمر في السوق. سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم...
Today's session will be influenced by a range of economic data releases, central bank speeches, and ongoing market uncertainties. Investors will be...
أظهرت الأسهم الآسيوية أداءً متباينًا يوم الجمعة، حيث قاد مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج المكاسب، حيث ارتفع بأكثر من 1%، في حين تأخرت الأسواق اليابانية والكورية...
Asian stocks show mixed performance on Friday, with Hong Kong's Hang Seng index leading gains, up over 1%, while Japanese and South Korean markets...
سجلت المؤشرات الأوروبية جلسات صعودية اليوم. أنهى مؤشر داكس اليوم بمكاسب تزيد عن 1%، وحقق مؤشر كاك 40 الفرنسي مكاسب بنسبة 0.5%، وارتفع مؤشر IT40 الإيطالي...
European indices posted upward sessions today. The DAX ended the day with more than 1% gains, France's CAC40 gained 0.5%, Italy's...
أعلنت شركة Unity Software (الولايات المتحدة الأمريكية) عن تغييرات في خطط الاشتراك الخاصة بها ويبدو أن التغيير الأكثر أهمية هو التخلي عن رسوم وقت التشغيل...
Unity Software (U.S.A.) has announced changes to its subscription plans. The most important change appears to be the abandonment of the widely criticized...
ارتفعت أسهم كروجر (KR.US) بأكثر من 5% في جلسة اليوم، حيث كان توسع هامش الربح الإجمالي لشركة متاجر البقالة في الربع الثاني متوافقًا مع توقعات وول ستريت....
أعلنت الشركات عن تجديد التعاون متعدد السنوات لدمج خدمات الشركات ونتيجة لذلك، ترتفع كلتا الشركتين اليوم. حيث تكتسب Warner Bros. Discovery (WBD.US) أكثر...
Kroger (KR.US) shares are up more than 5% in today's session, as the grocery store operator's gross margin expansion in the second quarter met...
The companies announced the renewal of a multi-year cooperation to integrate the companies' services. As a result, both companies are rising today....
باع أجيت جين، أحد مسؤولي التأمين في شركة بيركشاير هاثاواي (BRKA.US)، أكثر من نصف حصته في الشركة، وفقًا لتقرير تنظيمي جديد قدمته لجنة الأوراق المالية والبورصات...
Ajit Jain, an insurance executive at Berkshire Hathaway (BRKA.US), has sold more than half of his stake in the company, according to a new SEC regulatory...
16:30 - الولايات المتحدة، تتغير مخزونات الغاز الطبيعي وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. الفعلي: 40 مليار قدم مكعب. المتوقع: 48 مليار قدم مكعب. سابقًا:...
16:30 - US, natural gas inventories change according to EIA. Actual: 40 billion cubic feet (bcf). Expected: 48 billion cubic feet (bcf) Previously: 13...
يكسر سعر الذهب مقاومته الأخيرة ليصل إلى مستويات تاريخية جديدة، ويظل في اتجاهه الصعودي الذي استمر شهورًا. كما أن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الولايات...
